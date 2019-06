Triathlet Maurice Herwig: „Es ist wie eine Klassenfahrt“

Die Triathleten des KSV Baunatal bestreiten am Sonntag ihren nächsten Zweitliga-Wettbewerb in Trebgast bei Kulmbach. Wir haben mit Maurice Herwig über den Saisonstart und die Perspektiven gesprochen.

Die Triathleten des Team Brille 1 des KSV Baunatal sind stark in die Saison der 2. Bundesliga gestartet. Nach zwei Wettkämpfen liegen sie auf dem zweiten Platz und damit auf Aufstiegskurs. Vor dem nächsten Wettbewerb am Sonntag in Trebgast bei Kulmbach haben wir mit Baunatals Maurice Herwig über den Saisonstart und die Perspektiven gesprochen.

Herr Herwig, Triathleten sind ja eigentlich Einzelkämpfer. Wie ist es in einem Team zu starten?

Es ist beides cool. Auf der einen Seite steht meine eigene Leistung im Vordergrund. Auf der anderen Seite hat die Teamleistung Priorität. Das ist für Triathleten ja eher ungewohnt. Außerdem ist es schön, als Team unterwegs zu sein. Es ist bei den Wettkämpfen eine coole Stimmung mit fünf Leuten, die alle in einem Alter sind. Es ist wie eine Art Klassenfahrt.

Trainiert Ihr als Team auch zusammen?

Teils, teils. Wir versuchen auf jeden Fall, viel im Team zu trainieren, weil dann der Trainingseffekt größer ist. Mir fällt es einfacher, wenn ich mit Teamkollegen trainiere, als wenn ich das alleine mache. Manchmal ist es aber nicht möglich, wegen der Arbeitszeiten oder aber, weil wir an verschiedenen Orten leben. Ich wohne in Eschwege, zwei Teamkollegen in Kassel, einer in Frankfurt und einer in Heidelberg.

Wie sieht das gemeinsame Training aus?

Wir trainieren oftmals Intervall-Übungen. Unter den fünf Wettkämpfen in der Saison gibt es aber auch zwei Teamwettbewerbe. Da ist sinnvoll, wenn wir im Vorfeld beispielsweise auf dem Rad das Teamrennen trainieren. Das kann im Wettkampf gegenüber anderen Mannschaften, die dies nicht üben, einige Sekunden ausmachen.

Sie sind ein sehr guter Läufer. Starten Sie jetzt nur noch im Triathlon?

Ich nehme nicht mehr an so vielen Laufwettbewerben teil wie früher. Aber ein paar sind es zur Vorbereitung noch. Laufen ist beim Triathlon auch meine mit Abstand beste Disziplin. Es ist schön, wenn ich im Wettkampf weiß, dass ich hinten raus eine Waffe habe, mit der ich noch mal etwas rausholen kann.

Warum sind Sie zum Triathlon gewechselt?

Triathlon ist abwechslungsreicher. Es ist cool, wenn ich im Training kein Bock auf Laufen habe, dann gehe ich Radfahren. Auf eine Disziplin habe ich immer Lust.

Die beiden Wettkämpfe von Ihnen hätten nicht unterschiedlicher sein können. Wie lautet Ihr Zwischenfazit?

Beim ersten Wettkampf war ich mit dem zweiten Platz extrem zufrieden. Auch wenn ich mich geärgert habe, dass ich in Darmstadt nur um sieben Sekunden den Sieg verpasst habe.

Beim zweiten Wettkampf lief es dann nicht so gut.

Ich war vorher schon etwas erkältet, und es hat sich erst kurzfristig entschieden, dass ich überhaupt in Roth starte. Beim Schwimmen und Radfahren lief es dann doch gut. Als ich gerade an die Gruppe der Führenden herangefahren bin, ist mein Vorderreifen geplatzt. Ich musste drei Kilometer mit einem platten Reifen fahren, bis ich diesen in der Wechselzone wechseln konnte. Da habe ich drei Minuten verloren. Ich habe mich über den schlechten Wettkampf geärgert, mich aber im Ziel über den dritten Platz der Mannschaft gefreut. Das ist das Schöne daran, im Team zu starten.

Zwei von fünf Wettkämpfen sind absolviert. Wie sehen Sie die Chancen aufzusteigen?

Die Chancen sind gut. Wir sind Zweiter hinter Darmstadt, das als zweite Mannschaft aber nicht aufsteigen kann. Auf den dritten Platz haben wir einen guten Vorsprung von fünf Punkten. Damit hätten wir selbst nicht gerechnet. Aber es kann noch alles passieren. Gerade in den Teamwettkämpfen kann ein Sturz beim Radfahren einen weit zurückwerfen.