Triathlet Patrick Lange ist Nordhessens Sportler des Jahres 2018

Mehr als 700 Leser der HNA haben entschieden: Triathlet Patrick Lange ist erneut Nordhessens Sportler des Jahres, gefolgt von Stefan Leyhe und Carolin Schäfer.

Was ihm im Herbst auf Hawaii gelang, hat Patrick Lange nun auch bei Nordhessens Sportlerwahl geschafft: Der Ironman-Weltmeister hat seinen Titel verteidigt. Mehr als 700 Leser beteiligten sich an der Abstimmung und hoben den 32 Jahre alten Triathleten aus Bad Wildungen mit großen Vorsprung auf den Thron. Auf den weiteren Podestplätzen landeten Skispringer Stefan Leyhe (27) vom Skiclub Willingen und Siebenkämpferin Carolin Schäfer (27) aus Bad Wildungen.

Obwohl Lange seit seinem Triumph in Fabelzeit mit Ehrungen und Preisen überhäuft wurde, weiß er den Sieg bei der HNA-Sportwahl zu schätzen. „Ich fühle mich sehr geehrt“, sagt der König von Hawaii. Zumal der Wahl-Salzburger großen Wert darauf legt, als Bad Wildunger, sprich Nordhesse, bezeichnet zu werden. Es bedeute ihm viel, „dass mich die Leute aus der Heimat wahrnehmen. Auch wenn ich inzwischen in Österreich lebe.“ Außerdem mache es ihn froh und stolz, seinen Teil dazu beigetragen zu haben, dass die Sportart Triathlon an Popularität gewonnen hat – sowohl beim TV-Publikum als auch im Bereich Breitensport.

Die vergangenen drei Monate bezeichnet Lange als „extrem krass und extrem intensiv“. Zahlreiche Events, jede Menge Galas, viel Reisestress. Aber er habe interessante Menschen kennenlernen und auf großen Bühnen sprechen dürfen – „dafür empfinde ich große Dankbarkeit“, sagt der Ironman-Gewinner.

Dankbar ist auch Carolin Schäfer. Die Bronzemedaillen-Gewinnerin bei der Heim-EM in Berlin entwickelt sich zum Stammgast auf den vorderen Rängen bei der HNA-Wahl. In den vergangenen drei Jahren stand die sympathische Leichtathletin immer auf dem Treppchen. Ihren jetzigen dritten Platz kommentierte sie via WhatsApp: „Ich freue mich sehr über die Wertschätzung und Anerkennung“, schrieb Schäfer. Den „beiden Jungs“ gratulierte sie zu deren Leistungen und vorderen Plätzen.

Der Zweitplatzierte Stefan Leyhe war allerdings nicht zu erreichen. Der Skispringer startet derzeit beim Weltcup im japanischen Sapporo. Mit Team-Silber bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang, seinem ersten Podestplatz im Weltcup und schließlich mit dem dritten Rang bei der Vierschanzentournee gelang ihm in den zurückliegenden zwölf Monaten der Sprung in die Weltspitze. Kurzum: Die HNA-Leser haben nicht ohne Grund für diese drei Athleten gestimmt.

Sophia Klee ist bestes Talent

Jubeln gehört bei Sophia Klee ja fast zum sportlichen Alltag. Das Tischtennis-Ass räumt regelmäßig Titel ab – auch auf internationaler Bühne. Nun hat die 15-Jährige erneut Grund zur Freude. Wie im Vorjahr haben die HNA-Leser für das beste Talent abgestimmt, und wie bei der Premierenwahl hat erneut die Niestetalerin das Rennen gemacht. Gefolgt von Handballerin Emma Hertha und Eishockeyspieler Yannik Valenti. Klee bleibt bescheiden. „Alle Talente sind gut. Jeder hätte den Titel verdient gehabt“, sagt die Schülerin des Kasseler Friedrichsgymnasiums. Allein schon nominiert zu werden, hätte sie gefreut: „Wieder gewählt zu werden, ist eine tolle Auszeichnung.“ Die nächsten Großereignisse warten bereits: Mitte Februar die deutsche Top12-Jugendrangliste, dann ein Turnier in Schweden, und Anfang März die U21-EM. Gut möglich, dass Klee bald wieder jubelt.