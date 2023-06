Trikottag: Flagge im Alltag zeigen

Aktion

Zahlreiche Reaktionen auf unseren Aufruf zur bundesweiten Aktion

Das Vereinstrikot nicht nur beim Sport, sondern auch beim Einkaufen, an der Arbeit oder in der Schule tragen und stolz Flagge zeigen: Das war das Ziel des Trikottags, der am Mittwoch stattfand. Wir haben in dieser Zeitung und in den sozialen Medien dazu aufgerufen, mitzumachen und Fotos mit uns zu teilen.

Mit unserem Beitrag haben wir rund 9000 Menschen auf Facebook und 1700 auf Instagram erreicht. Einer davon ist Meik Freitag, der sich anlässlich des Trikottags gleich in vier verschiedene Gewänder schmiss. Der 47-Jährige ist bei B.A.S. Verkehrstechnik tätig und dafür zuständig, Straßensperren und Baustellen einzurichten und mit Schildern zu versehen.

Dass er Fan von Werder Bremen und dem TSV Heiligenrode ist, wo Sohn Marvin aktiv ist, sowie selbst Steeldarts beim TSV Landwehrhagen spielt, kam ihm zugute: „So konnte ich die Trikots mehrfach wechseln“, sagt Freitag.

In ihren Vereinsoutfits präsentierte sich unter anderen auch die TSG Sandershausen auf Instagram. Jenny Hüneburg-Pfaff aus Ahnatal setzte sich im Homeoffice mit Headset und Huskies-Trikot an ihren Schreibtisch und teilte ein Foto davon. (Lea-Sophie Mollus)