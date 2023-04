Fußball: Gruppenliga-Trio spielt auswärts

+ © Friedhelm Eyert Voller Einsatz: Simon Hennighausen (links) von der SG Aulatal im Zweikampf mit Eiterfelds Robin Sorg. © Friedhelm Eyert

Bereits am heutigen Donnerstag trifft der ESV Hönebach im Heimspiel auf Elters/Eckweisbach/Schwarzbach und ist dann am Wochenende spielfrei. Hier eine Vorschau in Fragen und Antworten.

Schlusslicht FSV Hohe Luft muss am Samstag (18 Uhr) bei der SG Schlüchtern ran. Ebenfalls auswärts sind am Sonntag die SG Aulatal und Tabellenführer Eiterfeld/Leimbach gefordert. Aulatal tritt beim Zweiten in Freiensteinau an, Eiterfeld ist zu Gast in Thalau. Beide Begegnungen beginnen um 15 Uhr.

Nur zwei von 23 Spielen hat Aufsteiger Hohe Luft in dieser Saison gewonnen. Ein Erfolgserlebnis beim Tabellensechsten Schlüchtern ist da eher nicht zu erwarten?

Wohl eher nicht. Der letzte der beiden Siege glückte den Hersfeldern am 4. September auf eigenem Platz gegen Thalau (4:1). Was aber auffällt: Schlüchtern hat nur zwei seiner neun Heimspiele gewonnen und 26 von 35 Zählern auf fremden Plätze geholt. Geht da vielleicht doch was für den FSV? Dessen Rückstand auf die Nichtabstiegsränge beträgt neun Spieltage vor Saisonende 16 Punkte. Da muss man wohl nicht mehr viel rechnen.

Gerechnet hatten sie zuletzt – nach drei Niederlagen in diesem Jahr – auch bei der SG Aulatal. Doch jetzt sieht es schon viel besser aus, oder?

Absolut. Die Heimsiege gegen Künzell und Hosenfeld nach dem 0:0 gegen Spitzenreiter Eiterfeld haben der Mannschaft von Trainer Martin Friedrich gut zu Gesicht gestanden. Und weil ab Tabellenplatz drei in der oberen Tabellenhälfte alles eng beisammen liegt, finden sich die Aulataler plötzlich auf Rang vier wieder. „Wir haben jetzt wieder den Weg in die richtige Richtung eingeschlagen“, freute sich Friedrich am vergangenen Wochenende. Die Spielgemeinschaft kann das Spiel beim Zweiten Freiensteinau somit ohne Druck angehen.

Nach 15 Partien ohne Niederlage und dem 3:1 im Topspiel gegen Hönebach muss sich Tabellenführer Eiterfeld wohl auch nicht vor dem Gastspiel in Thalau fürchten?

Davon kann man ausgehen. Verbandsliga-Absteiger Thalau steckt als Tabellenelfter schon wieder mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Schwer vorstellbar, dass sich die Mannschaft von Trainer Ante Markesic dort aus der Erfolgsspur stoßen lässt. Beeindruckend, mit welcher Geduld und Zähigkeit die Eiterfelder am Samstag Hönebach niederrangen.

Wie sieht eigentlich das Restprogramm der Eiterfelder aus?

Richtig gut. Fünf Heim- und zwei Auswärtsspiele warten noch auf dem Weg in die Verbandsliga. Und noch besser: Die letzten vier Begegnungen bestreitet Eiterfeld auf eigenem Platz.