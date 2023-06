Triumphe, Tränen und ein Todesfall

Sascha Herrmann © LUDGER KONOPKA

The final Countdown – gefühlt könnte man den Klassiker von Europe aus dem Jahr 1986 in diesen Tagen in Endlosschleife hören. Denn der Fußball hetzt von Finale zu Finale – im Großen wie im Kleinen.

Bad Hersfeld - Was war das für ein Krimi und emotionales Auf und Ab, bis sich die Bayern am Samstag auf der letzten Meile doch noch die Meisterschale schnappten? Alles, aber auch wirklich alles, sprach diesmal für Dortmund. Mainz im eigenen Stadion – was sollte da schon schiefgehen? Und dann: denkste!

Dass die Bayern noch vor dem Köln-Spiel Vorstandsboss Oliver Kahn und direkt nach dem Titelgewinn Sportdirektor Hasan Salihamidzic entließen, schrumpft deren elfte Meisterschaft in Folge auf Normalmaß. Die Bayern haben zwar einen Titel mehr gewonnen – aber dabei ihren Anstand und sicher auch eine ganze Menge Sympathien verloren.

Herzschlagfinale auch in der Zweiten Liga. Dort feierte sich der Hamburger SV in Sandhausen schon als Aufsteiger, ehe Heidenheim in der Nachspielzeit noch zweimal zuschlug, direkt aufstieg und den HSV in die Relegation schickte. Dass in Regensburg nahezu eine knappe Viertelstunde nachgespielt wurde, hinterlässt ein gewisses Geschmäckle.

Heidenheim, das 50 000 Einwohner-Städtchen, also demnächst in Liga eins. Mit Trainer Frank Schmidt, der seit 2007 dort im Amt ist. Und 1974 in Heidenheim das Licht der Welt erblickte. Klingt ein bisschen wie im Märchen.

Auch der Aufstieg von Luton Town in die Premier League hat etwas Märchenhaftes. 2014 spielte der Klub noch in der fünften englischen Liga. Dann folgten fünf Aufstiege in neun Jahren. Lediglich 10 500 Zuschauer fasst das alte, kleine Stadion der „Hatters“ von Luton. Die Fans gelangen über Hinterhöfe und an Gärten der angrenzenden Häuser vorbei ins Innere des „Kenilworth Road Stadiums“. Das lässt das Herz eines jeden Fußball-Romantikers höherschlagen.

Und ansonsten? Frankfurt-Fans fassen sich bei dieser Frage jetzt sicher ungläubig an den Kopf. Klar! DFB-Pokalfinale. Heute Abend. Gegen Leipzig. Abertausende enthusiastische Eintracht-Anhänger werden am Wochenende Berlin vereinnahmen – und sich beim Public Viewing in Frankfurt treffen. Auch in unserer Region drücken gefühlt alle den Adlern die Daumen. Viel Glück!

Leider aber gibt es eine scheußliche Nachricht aus dieser Woche, die alles überschattet und uns fassungslos zurücklässt. Der 15-jährige Fußballer, der nach einer Schlägerei bei einem Jugendturnier in Frankfurt schwere Hirnverletzungen erlitten hatte, ist verstorben. Ein 16-jähriger Franzose soll seit dem Vorfall im Spiel zwischen dem JFC Berlin und dem FC Metz in Untersuchungshaft sitzen. (Sascha Herrmann)