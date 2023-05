TSV Besse als Außenseiter in die Relegation

Leon Wicke © Richard Kasiewicz

Zweite Chance für den TSV Besse: Der Vizemeister der Tischtennis-Hessenliga Nord-Mitte hat am Samstag die Möglichkeit, nach einjähriger Abstinenz den Wiederaufstieg in die Oberliga über die Relegation zu schaffen. Die wird mit Vierer-Teams in Langen gespielt, wo die Edermünder auf die SV Preußen Frankfurt (Tabellenzweiter der Hessenliga Süd-West) und auf den TTC Langen II (Achter der Oberliga Hessen) treffen.

Langen - Zuerst duellieren sich um 10 Uhr die beiden südhessischen Kontrahenten, anschließend spielt Besse gegen Frankfurt (13.30 Uhr) und die Gastgeber (17). Da nach Oberliga-Regularien gespielt wird, müssen die Edermünder ihr Hessenliga-Sextett auf vier Akteure reduzieren. Im Top-Paarkreuz werden Marcin Kubiak und Sebastian Pfaff antreten. Das zweite Paarkreuz soll mit Dirk Mayer und Leon Wicke besetzt werden. „Wir gehen als Außenseiter ins Rennen, wenn beide Kontrahenten ihre Bestbesetzung aufbieten, wird es wahrscheinlich nicht reichen“, taxiert Sebastian Pfaff die eigenen Chancen.

Der TSV-Kapitän favorisiert die Frankfurter. Die können mit Luca Fucec (32:2-Einzelbilanz), der 14 Jahre für die kroatische Nationalmannschaft und in der 2. Bundesliga für Zugbrücke Grenzau spielte, einen herausragenden Top-Akteur aufbieten. Kaum schwächer einzuschätzen ist der frühere Schüler- und Jugend-Nationalspieler Jens Kurkowski, der in 16 Doppel-Partien mit Fucec nicht zu bezwingen war. Allerdings konnte Kurkowski zuletzt wegen einer Hand-Verletzung nicht mehr eingesetzt werden. Im zweiten Paarkreuz bauen die Preußen auf den Kroaten Ivan Sestak und Kapitän Sheng Wang.

Beide Top-Akteure des TTC Langen II spielten mehr Partien in der ersten Mannschaft, die in der gleichen Liga Vizemeister wurde. So schloss der aus Luzern zurückgekehrte Nico Jovcev vorn mit 7:1-Siegen für die Reserve ab, erkämpfte aber 33:7-Siege als Nummer vier der „Ersten“. Noch öfter fuhr Marvin Werner (7:15/19:9) Doppelschichten. Und auch die Nummer drei, der Ukrainer Mykhailo Musiuk (18:20/13:3), bescherte dem Oberliga-Zweiten entscheidende Zähler in beiden TTC-Teams. Allerdings spielt Langens „Erste“ am gleichen Tag Relegation um den Aufstieg in die Regionalliga, so dass sich die Aufstellung des TSV-Gegners schlecht abschätzen lässt.

Fest steht, dass der Sieger der Relegation neben den Hessenliga-Meistern NSC Watzenborn/Steinberg und TV Braunfels in die Oberliga aufsteigen wird. Offen ist noch, ob es auch für den Zweiten der Relegation reichen könnte. (Von Reinhold Döring)