TSV Besse scheitert in der Relegation

Teilen

Alle Gegenwehr nutzte nichts: Trotz zweier Einzelsiege von Sebastian Pfaff scheiterte der TSV in der Relegation. © Richard Kasiewicz

Die südhessischen Hürden waren zu hoch: Der TSV Besse verpasste bei den Tischtennis-Relegationsspielen in Langen mit zwei 3:7-Niederlagen den Aufstieg in die Oberliga. Hinter dem TTC Langen II (4:0) und der SV Viktoria Preußen Frankfurt (2:2) blieb so nur der undankbar dritte Rang.

Langen - Im Auftaktspiel gegen die Preußen überzeugten beide TSV-Spitzenspieler. Zunächst gemeinsam im Doppel, wo Kubiak/Pfaff mit 3:0 (11:9, 11:7, 11:5) gegen Wang/Sestak gewannen. Dann in hochkarätigen Einzel-Duellen. Da hatte Marcin Kubiak seinen Widerpart Jens Kurkowski mit 3:1 (11:6, 11:6, 6:11, 11:8) im Griff und hielt gegen Ausnahmekönner Luka Fucec beim 1:3 (11:9, 9:11, 6:11, 5:11) lange mit. Sebastian Pfaff lieferte dem kroatischen Nationalspieler trotz 2:3 (7:11)-Niederlage eine Klassepartie. Und belohnte sich im Zweier-Vergleich mit einem 3:2 (11:7)-Sieg gegen Kurkowski.

Im unteren Paarkreuz räumten die Mainstädter - spielentscheidend - alle vier Einzel ab. Lediglich Leon Wicke schnupperte einmal an einer Überraschung, als er gegen Sheng Wang mit 2:0 (11:7, 11:9) führte. Er konnte dann jedoch dieses Niveau gegen den Chinesen nicht mehr halten und unterlag mit 2:3 (4:11). Gegen den Kroaten Ivan Sestak verlor Wicke, ebenso wie Dirk Mayer (0:3 gegen Wang), in drei Sätzen. Im Doppel war für Mayer/Wicke mit 0:3 gegen Fucec/Kurkowski nichts drin.

Trotz des Fehlstarts war das Besser-Quartett vor dem zweiten Spiel gegen Langen noch nicht völlig aus dem Rennen. Denn der Oberliga-Achte hatte zuvor die Frankfurter mit 7:3 besiegt, musste dann aber seine beiden Spitzenspieler Jovcev und Werner für die in Stadtallendorf Regionalliga-Relegation spielende „Erste“ abstellen. Darauf reagierte der TSV mit einer Doppel-Umstellung. „Wir wollten volles Risiko gehen, denn mit einem hohen Sieg hätten wir bei Punktgleichheit aller drei Teams sogar noch Erster werden können“, erklärte Kapitän Pfaff den Schachzug.

Doch die Hoffnung auf eine 2:0-Führung platzte schnell. Zwar gewannen Kubiak/Wicke mit 3:2 (11:7) gegen Hirch/Rehm, doch Pfaff/Mayer verloren mit 0:3 gegen Mosiuk/Dörner. Am Spitzenbrett agierte das TSV-Duo auf Augenhöhe. Sowohl Kubiak (3:1) als auch Pfaff (3:0) bezwangen Wolfgang Dörner. Gegen den Ukrainer Mykhailo Mosiuk unterlagen beide: Pfaff mit 0:3 und Kubiak mit 1:3. Dahinter blieben Mayer (jeweils 1:3) und Wicke (0:3/1:3) gegen die TTC-Nachrücker Andreas Hirch und Julian Rehm ohne Einzelgewinn. Damit muss der Hessenliga-Vizemeister in der nächsten Saison einen erneuten Anlauf zum Oberliga-Aufstieg nehmen.(Von Reinhold Döring)