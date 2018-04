TTV Weiterode bleibt auf Kurs

Tischtennis-Verbandsliga

+ © Thomas Walger Punktete doppelt für die Weiteröder und trug so zum knappen Sieg bei: Simon Wetterau. © Thomas Walger

Weiterode. Nach vierstündigem Kampf hat der TTV Weiterode vor großer Kulisse einen 9:6-Sieg in Albungen in der Tischtennis-Verbandsliga gelandet und belegt nach Minuspunkten (20:12) gleichauf hinter dem TSV Breitenbach (22:12) und vor dem SV Ermschwerd (20:12) den dritten Rang und hat es weiterhin in der eigenen Hand, den Aufstiegsrelegationsplatz am Ende der Saison zu erreichen.