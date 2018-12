TTV Weiterode gewinnt Derby in Lüdersdorf

Die beiden Verbandsligisten TTC Lüdersdorf und TTV Weiterode betrieben eifrig Werbung für den Tischtennis-Sport. Nach vier Stunden und fünf Minuten fiel die Entscheidung: Die Gäste aus Weiterode setzten sich mit 9:7 durch.

Von Thomas Walger

„Für uns war der Spielverlauf natürlich ärgerlich“, sagte TTC-Kapitän Patrick Weix. Denn sein Team hatte bereits mit 7:5 geführt. „Ein 8:8 wäre gerecht gewesen. Ich glaube, das hätten auch beide Mannschaften unterschrieben“, sagte Weix, der aber gleichwohl die tolle Atmosphäre in der Halle genoss.

Dass es nicht zu Zählbarem reichte, schrieb er ein bisschen auch sich selbst zu: „Mein Einzel gegen Simon Wetterau hätte ich schon gerne gewonnen.“ Doch der Weiteröder behielt mit 11:9 im vierten Satz die Oberhand.

Kein freier Stuhl

Es war beileibe nicht das einzige Match mit knappem Ausgang. Die gut 100 Zuschauer, die keinen Stuhl unbesetzt ließen, sahen vier Fünf-Satz-Spiele, von denen jedes Team zwei für sich verbuchte.

Die Weiteröder landeten am Sonntag im fünften Derby ihren zweiten Sieg und bleiben in den Duellen beim TTC in der Lüdertalhalle ungeschlagen. Ihr großes Plus: Sie gewannen zwei der drei Eingangs- sowie erstmals überhaupt gegen Lüdersdorf auch das Schlussdoppel. Mario Oeste/Simon Wetterau setzten sich dabei mit 3:1 (11:8, 2:11, 11:5, 11:9) gegen Niklas Schade/Tobias Mangold durch. Zu Beginn hatte das Weiteröder Duo schon Marvin Schubert/Nils Rüger mit 3:0 die Grenzen aufgezeigt.

Die Doppelspezialisten

Christian Meise/Niklas Schubert schlugen Giuseppe Palermo/ Patrick Weix 3:1. Für Lüdersdorf punkteten Schade/Mangold gegen Bernhard Wetterau/Michael Biedebach. Mit 20:11 weist der TTV derzeit übrigens die beste Doppelbilanz in der Verbandsliga auf.

In den Einzeln hatten die Weiteröder ihre Trümpfe in Michael Biedebach und in Niklas Schubert, die zusammen vier Punkte verbuchten. Biedebach ist mit seiner Bilanz von 11:3 Siegen Dritter im mittleren, Schubert mit 10:3 Vierter im hinteren Paarkreuz. Bei Lüdersdorf holte nur Nikolas Schade zwei Punkte in den Einzeln.

Zur Halbzeit lagen die Gäste 5:4 vorne. Dafür sorgte Oestes glattes 3:0 gegen Marvin Schubert und das knappe 3:2 von Biedebach, der sich erstmals gegen Mangold durchsetzen konnte. Auch Schubert hatte mit dem 3:1 gegen Weix seinen Anteil.

Seine beste Saisonleistung lieferte Weiterodes Christian Meise, den der favorisierte Nikolas Schade nur knapp mit 11:9 im fünften Satz ausbremsen konnte. Eng ging es auch beim 3:1 (13:11, 11:1, 10:12, 12:10) zwischen dem siegreichen Giuseppe Palermo und Simon Wetterau zu. Dagegen unterlag TTV-Routinier Bernhard Wetterau gegen den stark aufspielenden Rüger klar in drei Sätzen.

Den Sieg vor Augen

Als Oeste und Meise jeweils mit 1:3 gegen Schade und Marvin Schubert verloren hatten und Bernhard Wetterau nach hart umkämpften fünf Sätzen gegen Mangold die Segel beim 8:11, 11:4, 6:11, 11:8, 11:9 streichen musste, führten die Lüdersdorfer 7:5. Sie hatten den Sieg vor Augen, zumal Rüger dann auch noch im ersten Satz gegen Biedebach mit 11:3 triumphierte. Doch der formstarke Weiteröder stellte sein Spiel rechtzeitig um und gewann nach vielen sehenswerten Ballwechseln 3:2.

Im hinteren Paarkreuz schafften Simon Wetterau (3:1 gegen Weix) und Niklas Schubert (3:0 gegen Palermo) die Wende. Der Weg zum Auswärtssieg war geebnet. Oeste/Simon Wetterau machten ihn perfekt.

Punkte für den TTC Lüdersdorf:Schade/Mangold, Schade 2, M Schubert, Mangold, Rüger, Palermo.

Punkte für den TTV Weiterode:Oeste/ S. Wetterau 2, Meise/N. Schubert, Oeste, Biedebach 2, S. Wetterau, N. Schubert 2