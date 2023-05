Türkgücü verspielt gegen Vollmarshausen 4:2-Führung

Von: Horst Schmidt

Da war der Abwehrchef gefordert: Hier verhindert Vollmarshausens Spielertrainer Niklas Toth (rechts) einen Torabschluss von Türkgücüs Torschützen zum 2:1 Emre Bicer. © pia malmus

Vollmarshausen gelingt in einer starker Schlussphase Punktgewinn, Türkgücü verspielt in der Fußball-Gruppenliga hingegen eine deutliche Führung.

Vollmarshausen – Wäre da nicht die Nachspielzeit gewesen, Türkgücü hätte mit einem Sieg den vorzeitigen Klassenerhalt feiern können. Doch dann kam alles anders: Es gibt in der 4. Minute der Nachspielzeit noch mal einen Freistoß für die tapfer kämpfenden Vollmarshäuser, 20 Meter vor dem Tor der Gäste. Louis Pristl legt sich den Ball zurecht, läuft an und zirkelt das Leder über die Mauer ins lange Eck des Gäste-Tores zum am Ende verdienten 4:4-Endstand.

„Das fühlt sich wie eine Niederlage an“, war der Schlusskommentar von Türkgücüs gesperrtem Trainer Süleyman Razeq.

Recht hatte er aber nur bedingt, denn bis zur 60. Minute hatten die Gäste die Begegnung eigentlich auf Sieg gestellt. Dann aber ließen bei einem Großteil der Mannschaft die Kräfte nach, somit bekamen die Gastgeber gerade noch rechtzeitig den Fuß in die Tür und erkämpften sich dann doch auch noch verdient einen Punkt.

Beide Teams legten an der Erlenstraße gleich richtig los, beide wollten einen frühen Treffer. Als Tom Zappe gefoult wurde, ließ der Schiedsrichter Vorteil laufen, Tim Henning kam in Schussposition, vergab aber nur knapp die Vollmarshäuser Führung (2.). Auf der anderen Seite prüfte der stärkste Gäste-Akteur Memduh Eryilmaz FSK-Torhüter Michael Pfeil (6.). Nach 290 Minuten dann die Führung, als Henning eine Flanke von Ben Günther mit dem Kopf ins lange Eck verlängerte. Als Youssef Sherif Sayed Nasr gefoult wurde, glich Eryilmaz per Foulelfmeter zum 1:1 aus (23.). Und Türkgücü legte nach. Eryilmaz schlug einen feinen Diagonalpass direkt auf den Fuß von Emre Bicer, der Pfeil keine Chance ließ und seine Mannschaft mit 2:1 in Führung brachte. Kurz vor der Pause spielten sich Henning und Zappe durch, Zappe schoss, Torhüter Kaan Duru ließ prallen und Kevin van der Veen hatte keine Mühe zum 2:2-Pausenstand auszugleichen.

Nach dem Seitenwechsel drängten die Gäste auf den Führungstreffer. Den bereitete erneut Eryilmaz vor, als er auf Kerem Ulas passte, der auf Marcos Brandao Bello weiterleitete, der keine Mühe hatte und zum 3:2 traf (53.). Nur fünf Minuten später traf Nasr sogar zum 2:4, natürlich nach Vorarbeit von Eryilmaz (58.). Alles schien klar auf einen Sieg der Gäste hinauszulaufen. Doch mit der Moral der FSK hatte wohl niemand gerechnet, die sich selbst durch einen verschossenen Foulelfmeter nicht davon abbringen ließ wenigstens noch einen Punkt zu ergattern. Und das gelang. Zunächst traf Henning zum 3:4 (61.), und dann eben Pristl zum 4:4-Ausgleich.

„Den Punkt haben wir uns mit einer tollen Moral verdient“, zeigte sich Trainer Toth ganz stolz.