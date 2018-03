Patricia Klagholz glänzt

Gaumeisterschaften: Luna Grösch die Kür-Königin - Marius Rohd vor Daniel Brandt

+ Beste Kür-Turnerin: Luna Grösch, die besonders mit ihrer schwierigen Bodenübung punktete. Fotos(3): Kasiewicz

Neukirchen. Bei den Gaumeisterschaften im Gerätturnen in Neukirchen setzten sich die Favoriten durch. Besonders beeindruckte die Zwölfjährige Patricia Klagholz (SC Neukirchen), die mit 56,00 Punkten das beste Ergebnis aller Pflicht-Turnerinnen erzielte, obwohl ihre Gegnerinnen drei Jahre älter als sie waren. Neben einem sauberen Überschlag am Sprung wusste die Lokalmatadorin vor allem mit sicheren Vorträgen an Stufenbarren und Boden zu überzeugen.