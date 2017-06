18. Rang beim Turnfest in Berlin

+ In Berlin dabei: Kayla Zornhagen (li.) und Ariana Neitz vom MTV Geismar. Foto: nh

Göttingen. Das nennt man einen würdigen Rahmen! Die Pokalwettkämpfe im Einzel und der Deutschland-Cup für Gruppen in der Rhythmischen Sportgymnastik wurden beim Deutschen Turnfest ausgetragen. Mit dabei waren auch die Gymnastinnen des MTV Geismar, die am Einzel- und am Gruppenwettkampf teilnahmen.