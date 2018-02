Göttingen. Der MTV Geismar und der TSV Obernjesa veranstalten am Samstag in Göttingen die Bezirksmeisterschaften Einzeln und Gruppe in der Rhythmischen Sportgymnastik. Zu den Wettkämpfen in der IGS Halle I in Geismar werden über 100 Gymnastinnen erwartet. Um 10 Uhr beginnen zunächst die Gruppenwettkämpfe mit 14 Gruppen. Die Sieger qualifizieren sich für die Landesmeisterschaften Anfang März in Osterholz-Scharmbeck. (raw)