Turngau bietet Talentsichtung für Mädchen an

Kassel. Eine Turn-Talentsichtung für Mädchen der Jahrgänge 2011 und 2012 bietet der Turngau Nordhessen am Samstag, 25. Februar, ab 15 Uhr im Turnleistungszentrum Sensenstein an. Unter Leitung von Carolin Feichtinger (Fachwartin Kunstturnen weiblich im Turngau Nordhessen) wird die Talentsichtung von der Turntalentschule Gerätturnen durchgeführt und angeboten.

„Unser Ziel ist es, talentierte Mädchen der Jahrgänge 2011 und 2012 zu finden und diese langfristig in die Turntalentschule zu integrieren und gezielt zu fördern“, so Feichtiger und ergänzt: „Gemeinsam mit unserem Trainer-Team und der Lehrer-Trainerin Marlen Lieblein (Goethe-Gymnasium Kassel) werden wir ein kleines Schnuppertraining und einen Athletiktest anbieten und so das Leistungsvermögen der Teilnehmerinnen überprüfen. Zum Test erwarten wir Kinder aus den Gemeinden Wellerode, Melsungen, Borken, Melsungen, Baunatal und Stadt Kassel. Jedes Mädchen dieser Jahrgänge ist willkommen“. (zvh)