Da geht’s hoch her: Vor Ort bei den Wettkämpfen der Turnerinnen

Hessenfinals und Ligenwettkämpfe: Großen Sport bieten (Nord-)Hessens Turnerinnen in der Kasseler Aueparkhalle. Sprünge und Übungen an Stufenbarren, Boden und Schwebebalken.

Draußen scheint die Sonne, ein Hauch von Sommer, trotzdem ist die Tribüne richtig gut gefüllt. Viele Eltern sind da, Geschwister, Freunde, sie alle feuern die Turnerinnen an, die am Stufenbarren, Boden, Sprung und auf dem Schwebebalken großen Sport bieten. „Steh!“, rufen die einen und „Fest!“, hallt es von der anderen Seite.

Es geht darum, dass die Athletinnen nach Sprüngen und einzelnen Elementen Halt finden. Steh und Fest sind die mit Abstand häufigsten Worte, die beim großen Turn-Event in der Kasseler Aueparkhalle zu hören sind. Wir waren vor Ort:

Die Atmosphäre

Leicht ist es nicht, den Überblick zu behalten. Im Innenraum geht es hoch her. Am Sprung zeigt eine Turnerin einen Tsukahara – einen Überschlag mit einer Vierteldrehung und Salto rückwärts. Am Stufenbarren vollführt Tabea Preuß vom GSV Eintracht Baunatal ein artistisches Flugelement, dass einem der Atem stockt, und überhaupt wuselt es in der Halle wie in einem Bienenstock.

Aber nur auf den ersten Blick. Zum Glück hilft der Ansager. Name, Verein, Gerät, die Zuschauer wissen Bescheid. Das Ganze hat System. Haben alle Athletinnen ihre Übungen gezeigt, geht es weiter ans nächste Gerät. Die eine Riege zum Boden, die andere zum Sprung und so weiter. Zweieinhalb Minuten Einturnen – dann zeigen die Starterinnen erneut ihr Können.

Das Styling

+ Gruppenstyling: Trainerin Michaela Mendra (Foto links, von oben) macht Leonie Kurz, und Leonie Kurz macht Tabea Preuß die Haare. Auch Svea Hellemann (rechts) hat das Haarspray griffbereit in ihrer Sporttasche. © Lipke/Schachtschneider

Anders als bei den männlichen Kollegen kommt es beim weiblichen Geräteturnen auch auf das Styling an. „Glitzersteine auf den Anzügen müssen sein“, sagt Svea Hellemann, die im Leistungszentrum Kassel trainiert und sowohl für Heckershausen als auch für die Turngemeinschaft Kassel startet.

Im linken Teil der Tribüne seitlich vor der Bodenfläche hat sich die nordhessische Fraktion eingerichtet. Es wirkt alles etwas chaotisch. Aus zig Sporttaschen quillen die unterschiedlichsten Dinge. Getränkeflaschen, Bananen, Schweißbänder, Haarspray und kleine Beutel mit, na klar, Glitzersteinchen.

Der Anblick hat was. Wie die Hühner auf der Stange reihen sich Trainerin Michaela Mendra und ihre Schützlinge Leonie Kurz und Tabea Preuß hintereinander ein. Haarstyling ist angesagt. 15 Minuten pro Kopf. Schmunzelnd fügt die Trainerin hinzu: „Und es muss natürlich die gleiche Frisur sein wie beim letzten Wettkampf, als es gut geklappt hat.“ Nun machen sich die beiden Talente für die Hessische Jugendmeisterschaft bereit. Die 13 Jahre alte Leonie Kurz von der TSG Wellerode wird aus heimischer Sicht das beste Ergebnis erzielen und auf dem zweiten Platz in ihrer Alterklasse 14 landen.

Das Mammutprogramm

+ Gruppenstyling: Trainerin Michaela Mendra (Foto links, von oben) macht Leonie Kurz, und Leonie Kurz macht Tabea Preuß die Haare. Auch Svea Hellemann (rechts) hat das Haarspray griffbereit in ihrer Sporttasche. © Li pke/Schachtschneider

Die 14-jährige Svea Hellemann absolviert an diesem Tag ein Mammutprogramm. Erst das Hessische Landesfinale, dann der Wettkampf in der Regionalliga Nord für die TG Kassel und schließlich die Jugendmeisterschaft. Sie beißt erst mal in ein Brötchen mit Frischkäse und Gurken. „Viel gegessen hab’ ich heute noch nicht“, sagt sie. Zwischen den Übungen kehren Nordhessens Starterinnen immer wieder zu ihrer Basisstation auf der Tribüne zurück. Muntern sich auf. Geben sich Tipps.

Auch Turnerinnen anderer Klubs werden abgeklatscht. „Bei uns ist immer alles sehr familiär“, sagt Leonie Kurz. Dann greift sie in ihre Tasche und fischt etwas heraus, das aussieht wie ein Uhu-Klebestift, und reibt sich den Inhalt auf ihren Gesäßbereich. „Ein Anzugkleber“, erklärt Leonie. Damit der Dress nicht verrutscht. Sachen gibt’s.

Die Begeisterung

Die Turnerinnen sorgen für Begeisterung. Vor allem die zwölfjährige Seyna N’Doye zieht die Zuschauer in ihren Bann. Kein Wunder, das Talent vom TuS Wiesbaden gehört zum Bundeskader und holt in ihrer Altersklasse 13 souverän den Landestitel. Wahnsinn, wie spielend leicht bei ihr der doppelte Rückwärtssalto am Boden aussieht.

Tolle Darbietungen, gut besuchte Wettkämpfe, Carolin Feichtinger vom Turngau Nordhessen hat nicht viel zu meckern: „Wir sind rundum zufrieden. Es hat alles super geklappt“, sagt die Frau, die seit fast einem Jahr die Veranstaltung vorbereitet hat. Auf jeden Fall hat dieses Wochenende in der Aueparkhalle Lust gemacht auf mehr hochklassiges Turnen in Kassel.