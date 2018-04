Zu Besuch im Leistungszentrum Sensenstein: Sicher auf dem Schwebebalken

Elegant: Die 13-jährige Leonie Kurz feilt an ihrer Kür auf dem Schwebebalken, im Hintergrund wird am Stufenbarren trainiert.

Kassel/Nieste. Bald finden in der Aueparkhalle mehrere Turn-Meisterschaften statt. Wir haben beim Training der Mädchen im Leistungszentrum auf dem Sensenstein vorbeigeschaut.

Mein lieber Scholli. Überschlag – leichter Wackler. Salto rückwärts – bombensicher. Und das alles auf dem Schwebebalken. Nur nach der Pirouette kann sich Leonie Kurz nicht mehr auf dem zehn Zentimeter breiten Gerät halten. „Oh nein“, sagt die 13 Jahre alte Turnerin. Ähnliches muss ihre Trainerin denken. Die Lippen gekräuselt, schlägt Michaela Mendra die Hände vors Gesicht. Prompt gibt’s die Ansage: „Leo, das ist zu eckig. Mach’s fluffiger.“ Aha. Und Leo legt wieder los.

Training ist angesagt. Im Leistungszentrum auf dem Sensenstein wuseln zwölf Mädchen durch die Halle. Aber was heißt hier wuseln? Die Talente gehen konzentriert zu Werke. Am Sprung, am Boden, am Stufenbarren und eben auf dem Schwebebalken. Salti hier, Drehungen dort. Über der mit Schaumstoffschnitzeln gefüllten Grube drehen die Größeren gerade Riesenfelgen. Da schlägt das Turnerherz höher. Die Geräte lassen keine Wünsche offen. „Allerdings wird’s langsam eng. Wir platzen hier aus allen Nähten“, sagt Mendra.

Das Ziel: Irgendwann ein Bundesliga-Team stellen

Für die 28 Jahre alte Studentin ist das Training im Leistungszentrum eine Herzensangelegenheit. Sechs Tage pro Woche. Ein bisschen Geld erhält sie dafür, aber nicht der Rede wert. „Unser Ziel ist es, irgendwann mal ein Bundesliga-Team zu stellen“, sagt die Frau, die aus Baunatal stammt und in Marburg lebt. Aktuell startet die Turngemeinschaft Kassel in der Regionalliga, der vierthöchsten Klasse. Vier ihrer Schützlinge turnen zudem für die TG Lahn Dill in der zweiten Bundesliga.

Zu ihnen gehört Leo. Die Kaufungerin besucht das Goethegymnasium in Kassel, ihr Heimatverein ist die TSG Wellerode, und sie sagt: „Turnen macht einfach Spaß. Es gibt immer etwas Neues zu lernen. Das ist der große Unterschied zu anderen Sportarten.“ Dass sie sich beim Kraft- und Athletiktraining manchmal quälen muss – geschenkt. „Das gehört dazu“, sagt der Teenager mit der Zahnspange und dem neonfarbenen Haarband. Die anderen Mädchen im Stützpunkt sind inzwischen ihre Freundinnen. Für frühere Cliquen fehlt die Zeit. Turnen geht vor. Und schon übt sie wieder an einer Pose für ihre Schwebebalken-Kür. „Deine Arme sind nicht auf gleicher Höhe.“ Mendra hat ihre Augen überall.

Gute Bedingungen für nordhessische Talente schaffen

Langfristig hofft die Stützpunkt-Trainerin, dass das Leistungszentrum nach Kassel verlegt wird. Mehr Platz. Kürzere Anfahrtswege. Das wär’s. Eine passende Halle müsste allerdings noch gefunden werden. Im besten Fall entstehen in Nordhessen optimale Bedingungen, „damit die Talente nicht in die großen Internate wie in Chemnitz oder Mannheim abwandern müssen“.

Nur zwei Flugrollen vom Schwebebalken entfernt bereitet sich Lieke Töppel auf eine Übung am Stufenbarren vor. Die Elfjährige wohnt in Espenau und besucht die Freiherr-vom-Stein-Schule in Immenhausen. Lieke schnallt die Riemchen am Handgelenk fest, reibt sich dieses weiße Zeug Magnesia auf die Hände, atmet tief durch, dann Schwung nehmen – und: „Ja! Super!“, ruft Mendra. Zum ersten Mal gelingt Lieke die Kontergrätsche, ein Flugelement vom unteren zum oberen Holm. Endlich. Monatelang hat sie daran herumgedoktert. Nun strahlt Lieke wie ein Honigkuchenpferd. „Adrenalin pur“, sagt sie. Und ihr Turnerherz schlägt höher.

Großes Turn-Event in der Aueparkhalle

Dieses Wochenende sollten sich Sport- und Turnfans schon mal vormerken: Am 21. und 22. April steigt in der Kasseler Aueparkhalle ein großes Event im Mädchen- beziehungsweise Frauenturnen. Gleich mehrere Wettbewerbe stehen auf dem

Programm:

Hessische Jugend-Meisterschaft

Hessisches Landesfinale

Wettkampf in der Regionalliga Nord

Wettkämpfe in der Landesliga 1 und 2

Die weibliche Elite Hessens im Geräteturnen wird zu Gast sein. Die Verantwortlichen des Turngaus Nordhessen sehen dieses Wochenende zugleich als einen Probelauf. Ziel ist es, einmal die Deutsche Meisterschaft in der Region auszurichten. Dafür wollen sie sich empfehlen. Auf jeden Fall hat es solch ein großes Turnereignis wie das am kommenden Wochenende noch nicht allzu oft in Nordhessen gegeben.

In der Regionalliga startet die TG Kassel, in den Landesligen sind diese heimischen Klubs vertreten: GSV Eintracht Baunatal, KSV Baunatal und der FTSV Heckershausen. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen folgen in den nächsten Tagen.