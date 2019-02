TV Breitenbach lädt zum Volkslauf an der Fulda

Breitenbach – Der 2. Fuldawiesenlauf des TV Breitenbach startet am Sonntag auf der in den vergangenen Jahren erfolgreich erprobten Strecke der Breitenbacher Winterlaufserie.

Von 1984 bis 2017 hat der TVB Jahr für Jahr die aus drei Läufen bestehende Winterlaufserie veranstaltet. 2018 musste der Verein jedoch der zurückgehenden Helferzahl Rechnung tragen und hat sein Angebot daher auf einen Lauf, den Fuldawiesenlauf, reduziert.

Die Strecke, die im Oktober 2013 offiziell vermessen wurde, ist sehr flach und durchgehend asphaltiert. Viele Starter nutzten sie bereits zu persönlichen Bestzeiten. Start und Ziel befinden sich an dem hinteren Parkplatz an den Breitenbacher Seen. Die flachen Strecken erlauben eine ideale Kontrolle des aktuellen Trainingsstandes und bieten damit einen guten Einstieg in das Frühjahrstraining.

Auch kann der Lauf dazu genutzt werden, mit der gezielten Vorbereitung auf den Red Castle Run am 24. August in Rotenburg zu beginnen, für den bei der Siegerehrung einige Startplätze verlost werden.

Die Anmeldung zum Lauf sollte bis spätestens 15 Minuten vor dem ersten Start in der Mehrzweckhalle Breitenbach erfolgen. Der erste Start über einen Kilometer (Schüler und Jugendliche) findet um 10 Uhr statt. Um 10.20 Uhr werden die Zehn-Kilometer-Läufer auf die Strecke geschickt, gefolgt von den Fünf-Kilometer-Läufern, die um 10.25 Uhr starten.

Im Anschluss an die Läufe können sich die Aktiven und die Zuschauer bei Kaffee und Kuchen in der Mehrzweckhalle stärken, in der auch die Siegerehrung stattfindet.

tv03breitenbach.de