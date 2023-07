Lübecker Handballtage: TV Hersfeld gewinnt zweimal

Stolze Siegerinnen: Die B-Jugend-Handballerinnen des TV Hersfeld waren in Lübeck die Besten. © TV Hersfeld

In Lübeck hat kürzlich die 27. Auflage der Handball Days stattgefunden. Mit dabei waren auch Mannschaften des TV Hersfeld und der HSG Werra WHO.

Der TV Hersfeld startete mit drei Mannschaften im männlichen Bereich sowie vier Teams im weiblichen Bereich. Die männliche A-Jugend des TVH musste vier Niederlagen hinnehmen. Im Viertelfinale schied die ersatzgeschwächte Mannschaft von Trainer Jonggi Pasaribu schließlich aus.

In der männlichen Jugend B hatte der TVH zwei Mannschaften am Start. Die Erste errang nach vier Siegen den Gruppensieg. Im Achtelfinale des anschließenden A-Cups verlor man dann mit 10:18 gegen den TSV BargteheideI und schied aus.

Besser machte es da die zweite Mannschaft. Sie belegte nach einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Niederlagen den vierten Platz. Im B-Cup erreichte das Team des Trainergespanns Dirk Hüter und Jörg Ley nach Siegen gegen die HSG Wolfen 2000 (15:5), die HSG FONA (15:11) und den TuS Esingen (13:12) das Finale. Dort fiel im Siebenmeterwerfen die Entscheidung zugunsten der GH Lübeck 1876 (17:19).

Im weiblichen Bereich nahm der TVH mit einer Mannschaft in der Altersklasse Senioren teil. Dem Team des Trainergespanns Ute Berz und Uwe Fäcke gelangen in der Vorrunde fünf Siege, es gab eine Niederlage. Das reichte für den dritten Platz und die Teilnahme am A-Cup.

Im Viertelfinale gegen den HSV Wildau gewann Hersfeld nach hartem Kampf knapp mit 15:13. Das Halbfinale gegen die GH Lübeck 1876 wurde dann zu einer klaren Angelegenheit. Vor allem Torfrau Nike Höhmann überzeugte durch ihre Paraden und war der Garant für den 13:6-Sieg. Im Finale trafen die Turnerinnen auf den Gruppengegner ATSV Stockelsdorf II, gegen den man die einzige Niederlage bis dahin hinnehmen musste.

Schnell setzte sich die Mannschaft auf 8:3 ab, doch dann verlor man den spielerischen Faden. Es wurde dann nochmal spannend, aber Torfrau Tessa Raguse parierte den letzten Wurf und hielt somit den 12:11-Sieg fest. Eine homogene Truppe mit einer guten Mischung aus jungen und ehemaligen Spielerinnen feierte somit den Turniersieg.

Die weibliche Jugend A spielte in drei Gruppen. Der TVH belegte nach drei Siegen und einer Niederlage in Gruppe 1 den zweiten Platz. Im Viertelfinale des A-Cups trat man gegen den HC Morran aus Finnland an. Dabei zeigte die Mannschaft gegen die Spielerinnen aus einem Internat eine starke Leistung und fand trotz des ungewohnten Einsatzes von Harz immer wieder Lösungen. Am Ende reichte es aber nicht und es gab eine 11:12-Niederlage.

Fünf Gruppen gab es bei der weiblichen Jugend B, und die Mannschaft des Trainergespanns Jens Bittorf und Olaf Rollmann hatte in Gruppe 1 nur schwere Gegner. Nach einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen belegte man den vierten Platz. Im B-Cup zeigten die Spielerinnen aber ihr wirkliches Potenzial. Das Viertelfinale gegen den BSV 93 Magdeburg (13:7), als auch das Halbfinale gegen die TGB Darmstadt (17:5) waren klare Angelegenheiten. Im Finale gegen die SG Adendorf/Scharnebeck ließ man auch nichts anbrennen und holte sich den Pokal nach einem 10:8-Erfolg. Sieben Teams nahmen am Turnier der weiblichen Jugend C teil. Die Mannschaft von Trainerin Katharina Hüter belegte den dritten Platz in Gruppe 3 nach drei Siegen und zwei Niederlagen. Zur Hauptrunde des A-Cups trat das Team aber nicht mehr an, da es zwei schwere Verletzungen gab und der Kader somit ausgedünnt war.

Die Spielgemeinschaft der WHO aus dem Werratal war mit zwei Mannschaften am Start. Im männlichen Bereich startete ein Team in der Altersklasse Senioren, in der es drei Gruppen gab. Die WHO spielte in der Gruppe 2 und schloss die Vorrunde nach zwei Siegen und zwei Niederlagen als Dritter ab. Damit qualifizierte sie sich für den A-Cup.

Dort wurde das Spiel im Achtelfinale gegen den VfL Tegel Berlin II mit 10:19 verloren und das Turnier war damit beendet. Im weiblichen Bereich war die B-Jugend am Start. In der Gruppe 3 erreichte die Mannschaft nach drei Siege und zwei Niederlagen ebenfalls den dritten Platz und die Qualifikation zum A-Cup. Hier war dann nach der 9:20-Niederlage im Achtelfinale gegen die JSG Fredenbeck/Stade Endstation.

Von Peter Fäcke