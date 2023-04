TVH-Handballerinnen bejubeln Vizemeisterschaft

Landesliga Frauen: Hersfeld besiegt Reichensachsen 32:28

Kein Durchkommen: Marie Dorst (in Blau) vom TV Hersfeld trifft hier auf harte Gegenwehr.

Im letzten Heimspiel der Landesliga-Saison revanchierten sich die Handballerinnen des TV Herfeld gegen Reichensachsen für die 30:32-Hinspielniederlage. Mit dem 32:28 (15:12)-Sieg tüteten sie die Vizemeisterschaft ein.

Bad Hersfeld - Obendrein setzte sich Luisa Teichmann, mit jetzt 178 Toren, die Torjägerkrone auf. Vor dem Spiel ehrte der TVH Anna-Lena Busalt und Lisa Hedrich, jeweils mit einem Blumenstrauß, für ihre Verdienste.

Vorweg: Es war ein Spiel auf hohem Niveau und einer ganzen Portion Härte. Die Tabellenplätze sagten es schon aus, es war ein Spiel auf Augenhöhe. Bis zur 12. Minute führte der TVH knapp mit 7:6, konnte sich dann, innerhalb von fünf Minuten aber auf 9:6 (15.) absetzen. Beide Teams spielten danach mit schnellen Rochaden im Rückraum und versuchten, Lücken in den Abwehrreihen zu finden, was auf beiden Seiten Torerfolge brachten. Über 11:8 (17.) schob sich Reichensachsen innerhalb von zwei Minuten auf 12:11 (24.) heran. Kurz vor dem Halbzeitpfiff zeigten die nicht immer sicheren Schiedsrichter Luisa Teichmann eine zweifelhafte Rote Karte (29.). Dem TVH fehlte damit die Spielmacherin und beste Torschützin. Mit 15:12 ging es in die Kabinen.

Die Fans befürchteten zu Beginn der zweiten Halbzeit, dass der TVH dadurch Probleme im Angriffs- und Abwehrverband bekommen würde, doch das Gegenteil trat ein. Hersfeld schloss die Lücken, und die junge Mara Spill übernahm das Spielgeschehen im Rückraum mit Erfolg. Lara Raguse und Alina Braun drehten jetzt mit ihren Einzelaktionen richtig auf. Die Gäste verloren innerhalb von vier Minuten den Spielrhythmus und der TVH nutzte das mit seinem variablen Angriffen zu einer 25:18 (45.) Führung. Es war die Vorentscheidung. Mit einem 3:0-Lauf innerhalb von zwei Minuten erhöhte der TVH den Abstand auf imposante zehn Tore (29:19, 50.Minute). Verständlich, dass bei diesem Vorsprung die Konzentration nachließ.

Die überragende Torhüterin Nike Höhmann vereitelte zunächst weitere schnelle Torerfolge der Gäste, ehe Reichensachsen in der Schlussphase in Überzahl noch einmal herankam. „Bis zur 50. Minute lief unser Spiel gut, dann haben wir durch überhastete Aktionen die Linie ein wenig verloren. Alina Braun und Alina Hugo waren top. Unser Sieg ist verdient“, bilanzierte Hersfelds Co-Trainerin Ute Berz. (Burghard Hauptmann)

TVH: Höhmann - Manteufel (1), L.Raguse (4), Spill (2), Teichmann (7/4), Berg, Trender (1), Wrabletz, Hugo (6), Herrmann, Braun (6), Suppes (2), Dorst (3)

Reichensachsen: Heckmann - Levatic, Heckmann (8/2), Hohmann (1), Brand (1), Munk (1), Hauschild (1/1), Friman, Hoffmann (4), Heckmann (4), Küch (6), Wagner (2)

SR: Geis, Solf - Z: 120