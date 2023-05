Handball: TVH-Jugend legt in der Quali gut vor

Harte Gegenwehr: Hersfelds Marleen Göbel (in Blau) versucht sich in dieser Szene gegen ihre Kontrahentin aus Reichensachsen durchzutanken. © Friedhelm Eyert

Einen besseren Start hätte die weibliche Handball-A-Jugend A des TV Hersfeld in der Qualifikation zur Oberliga auf Bezirksebene nicht haben können. Sie bezwang den SV Reichensachsen deutlich mit 38:27 (18:11) und geht nun mit einem sicheren Polster in das Rückspiel, das am nächsten Sonntag um 14 Uhr in Reichensachsen stattfindet.

Die Gäste aus dem Werra-Meißner-Kreis hatten den besseren Start in die Partie und führten schnell mit 2:0 und 3:1. Die Mannschaft von Trainerin Stephanie Büchner fand dann ihren Rhythmus und blieb sieben Minuten bis zum 5:3 (12. Minute) ohne Gegentor. Diese Führung ließen sich die Turnerinnen dann nicht mehr nehmen. Nach 24 Minuten stand es schon 13:7, und bis zur Pause wurde der Vorsprung sogar auf sieben Tore ausgebaut.

Reichensachsen versuchte zwar alles, konnte aber nicht näher als auf 17:22 (37.) herankommen. Der TVH erhöhte postwendend auf 25:17 und ließ dann nichts mehr anbrennen. Nach 53 Minuten betrug die Führung beim 33:23 erstmalig zehn Tore. Letztendlich war es ein hochverdienter Sieg und auch der Grundstein für die mögliche Qualifikation für die nächste Runde. Von Peter Fäcke

TV Hersfeld: Koteva, Schäfer - Svea Heimann (6), Bettenhausen (1), Wrabletz (7), Killmer (4/3), Büchner, Göbel (1), Gelhausen, Holzapfel (5), Söllner (12/1), Fuchs, Tabea Heimann (2).