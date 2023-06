Handball: TVH-Mädels packen Oberliga-Quali

+ © Friedhelm Eyert Durchgesetzt: Die weibliche Handball-A-Jugend de TV Hersfeld (in Blau) hat sich einen Startplatz für die Oberliga Hessen gesichert. © Friedhelm Eyert

Die Jugendhandballer des TV Hersfeld hatten am Wochenende viermal die Chance, sich für die Oberliga zu qualifizieren. Am Ende sollte es aber nur der weiblichen Jugend A gelingen. Die drei restlichen Mannschaften müssen in der kommenden Saison auf Bezirksebene spielen.

Auch die weibliche Jugend A erhielt den Zuschlag ein eigenes Turnier am Sonntag auszurichten. Im ersten Spiel gegen den späteren Turniersieger HSG Baunatal hielt die Mannschaft von Trainerin Stephanie Büchner bis zur Pause mit. Dann zog die HSG davon und gewann deutlich mit 22:12. Der nächste Gegner war die JSG Wallstadt, bei der die ehemalige Hessenspielerin Raissa Tikhonovich (jetzt Kurkowski) auf der Bank saß. Das Spiel war schon vor der Halbzeit entschied, da der TVH aus einem 0:1 ein 9:1 machen konnte. Bis zum Abpfiff wurde der Vorsprung bis auf 20:9 ausgebaut. Die Begegnung gegen die SG Bruchköbel sollte darüber entscheiden, wer am Ende den dritten Platz belegen und sich damit direkt für die Oberliga qualifizieren sollte. Der TVH führte zwar von Beginn an, konnte sich aber bis zum 12:11 nicht entscheidend absetzen. In den letzten zwölf Minuten zeigte dann die Abwehr die nötige Aggressivität und die Chancen wurden besser genutzt. So gelang schließlich ein 21:13-Sieg und die vorzeitige Qualifikation. Im letzten Spiel gegen die TSG Wilhelmshöhe merkte man den Spielerinnen das kräftezehrende Turnier an. Die TSG zog bis auf 8:3 davon, doch der TVH kam acht Minuten vor Abpfiff nochmal auf 13:14 heran. Wilhelmshöhe hatte jetzt die größeren Kraftreserven und gewann mit 20:15.

TV Hersfeld: Stefani Koteva, Lea Schäfer - Svea Heimann (8), Lilly Bettenhausen (4), Joline Wrabletz (12), Tabea Killmer (11/5), Laura Büchner (9), Marlen Göbel, Lilly Gelhausen (2), Greta Holzapfel, Miriam Klüber (4), Hannah Söllner (11/2), Tabea Heimann (7).

Die weibliche Jugend B von Olaf Rollmann und Jens Bittorf musste nach Rodgau reisen. Im ersten Spiel gegen Gastgeber SG Hainhausen musste man mit den Schlusspfiff den Ausgleich zum 17:17 hinnehmen. Gegen die TSG Eddersheim lagen die Turnerinnen zur Pause bereits mit neun Toren zurück. Den Rückstand ließ man dann aber bis zum 9:18-Endstand nicht mehr anwachsen.

Gegner in der dritten Partie war die HSG Hoof/Sand/Wolfhagen. Nach gutem Beginn lag man in der Pause mit sechs Toren zurück. Der TVH kämpfte sich dann zwar heran, verkürzte aber nur noch auf 16:18. Zum Abschluss gegen die HSG Kleenheim/Langgöns lag man mit 6:5 vorne. Doch die HSG zog auf 10:6 weg und gewann 20:13. pf

TV Hersfeld: Lale Su Örde, Lina Malachowski - Finja Rollmann (4), Lorena Ißleib (1), Isabell Müller (2), Helena Schade (17/5), Madlen Bittorf (9/5), Marit Niering (1), Lotta Baumgardt (5), Lisann Köhler, Emma Schwarz, Mirja Balzereit (6), Lena Berk (10). » I

Von Peter Fäcke