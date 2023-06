Handball: TVH-Nachwuchs strebt die Oberliga an

Hersfelder spielen mit vier Teams in der Qualifikation

+ © Friedhelm Eyert Für Marlen Göbel (in Blau) und die weibliche Handball A-Jugend des TV Hersfeld geht die Quali weiter. © Friedhelm Eyert

Für die Jugendhandballer beginnt an diesem Wochenende die Qualifikation zur Oberliga auf Hessenebene. Aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg nimmt der TV Hersfeld mit vier Mannschaften teil.

Bad Hersfeld - Den Anfang macht dabei die männliche Jugend A, die am Samstag eines von vier Turnieren in der Geistalhalle austragen wird. Gegner der Hersfelder sind dabei die HSG EppLa, die HSG Hungen/Lich, die TV Großwallstadt Junioren und der TSV Vellmar. Los geht es um 10 Uhr.

Die Mannschaften, die auf den ersten beiden Plätzen landen, schaffen die direkte Qualifikation. Der Drittplatzierte kommt in die nächste Runde, während die Mannschaften auf den letzten beiden Plätzen in den jeweiligen Bezirken an den Start gehen müssen.

Am Sonntag sind die restlichen Mannschaften des TV Hersfeld ist Einsatz. Die weibliche Jugend A hat dabei auch den Zuschlag bekommen, ein eigenes Turnier auszurichten. Ihre Gegner sind die SG Bruchköbel, die HSG Baunatal, die TSG Wilhelmshöhe sowie die JSG Wallstadt. Die Spiele beginnen um 10 Uhr in der Geistalhalle. In dieser Altersklasse gibt es nur drei Qualifikationsturniere, wobei hier die Mannschaften auf den ersten drei Plätzen in der Oberliga spielen dürfen. Der Vierte qualifiziert sich für die zweite Runde und das Team auf dem letzten Platz tritt in seinem Bezirk an.

Die männliche Jugend B des TVH muss nach Baunatal reisen. Dort trifft sie auf den TV Gelnhausen, die JSG Gonzenheim/Eschbach, die TG Eberstadt sowie auf den gastgebenden GSV Eintracht Baunatal. Bei der Jugend B finden vier Turniere statt und hier gibt es die gleiche Aufstiegsregelung wie bei der weiblichen Jugend A.

Die weibliche Jugend B muss die weiteste Reise antreten. Ihr Turnier findet in Rodgau statt und dabei sind die TSG Eddersheim, die HSG Hoof/Sand/Wolfhagen, die HSG Kleenheim-Langgöns und Gastgeber SG Hainhausen die Gegner. Auch in dieser Klasse gibt es vier Qualifikationsturniere, wobei sich nur die Mannschaften auf den ersten drei Plätzen für die Oberliga qualifizieren. Die zwei anderen Mannschaften müssen dann im Bezirk antreten. pf