Handballer des TVH starten in Eschwege in die Saison

Landesliga-Absteiger treffen zum Start aufeinander

+ © Friedhelm Eyert Für Sven Wiegel und die Handballer des TV Hersfeld beginnt die Bezirksoberliga-Saison mit einem Kracher. © Friedhelm Eyert

Der Handball-Bezirk Melsungen-Fulda hat die Spielpläne für die Bezirksoberliga der Männer und der Frauen 2023/2024 im Internet-Portal „nuLiga“ veröffentlicht.

Hersfeld-Rotenburg – Der erste Spieltag der Männer ist für Samstag, 16. September, angedacht. Zur Liga gehören die folgenden Mannschaften: Eschweger TSV, HSG Datterode/Röhrda/Sontra, Hünfelder SV II, SG Schenklengsfeld, HSG Vulkan Vogelsberg, TV Hersfeld, HSG Werra WHO, FT Fulda, HSG Großenlüder/Hainzell II, TG Rotenburg II, ESG Gensungen/Felsberg II und TSV Eintracht Böddiger.

Der TV Hersfeld startet laut Plan direkt mit dem Duell der Vorjahres-Landesligisten beim Eschweger TSV, der ebenso wie die Hersfelder den direkten Wiederaufstieg anstrebt. Die HSG Werra WHO tritt bei der TG Rotenburg II an, Schenklengsfeld reist zur Hünfelder Reserve. Zwischen dem 9. Dezember 2023 und dem 21. Januar 2024 legt die Bezirksoberliga der Männer und der Frauen eine kurze Weihnachtspause ein. Der letzte Spieltag der Männer ist für den 4. Mai geplant.

Neuer Trainer in Eschwege ist der 53-jährige Frank Ihl. Er verfügt über die Trainer-B-Lizenz und kommt vom Drittligisten HSC Bad Neustadt. Ihl war in der ehemaligen DDR Jugend- und Juniorennationalspieler, wechselte nach der Wende für ein Jahr nach Klagenfurt in die zweite Liga von Österreich und kam über Suhl (91 bis 94) für sechs Jahre zum ThSV Eisenach.

Die Oberligisten Erfurt Nord und Ilmenau waren bis zum Ende seiner Spielerkarriere in 2006 die letzten beiden Stationen. Während seiner aktiven Zeit stehen DDR-Meisterschaften und -Pokalsiege sowie zahlreiche Vizetitel bei Dynamo Berlin, Klagenfurt und Suhl (zweite Liga) zu Buche. Auch als Trainer kann er auf zahlreiche Erfolge blicken, allen voran in Bad Blankenburg und beim HSV Apolda.

Zur Frauen-Bezirksoberliga gehören HSG Datterode/Röhrda/Sontra, SV Reichensachsen II, HSG Großenlüder/Hainzell II, TSV Ost-Mosheim, TV Alsfeld, TV Jahn Neuhof, TV Hersfeld II, Homberger HC, Hünfelder SV, HSG Waldhessen, SG Schenklengsfeld, FSG Böddiger/Brunslar und FSG Körle/Guxhagen. Die Liga startet bereits am 9. September.

Die Handball-Bezirksligen Melsungen-Fulda der Männer starten am 16. September in die neue Saison 2023/2024. Zur Bezirksliga A (Gruppe Nord) gehören in diesem Jahr der VfL Wanfried II, Eschweger TSV II, HSG Datterode/Röhrda/Sontra II, HSG Jestädt/Grebendorf, TSG Bad Sooden-Allendorf, MT Melsungen III, TV Ost-Mosheim II, MSG Körle/Guxhagen II und der TSV Wollrode.

Die Bezirksliga A (Gruppe Süd) bilden der TV Jahn Neuhof, TLV Eichenzell, TSG Schlitz, HSG Großenlüder/Hainzell III, HSG Werra WHO II, FT Fulda II, FT Fulda III, TV Hersfeld II, HSG Waldhessen, SG Schenklengsfeld II. Der letzte Spieltag ist für den 16. März 2024 angesetzt.

Zur Bezirksliga A der Frauen gehören im Bezirk Melsungen-Fulda in dieser Saison die TSG Bad Sooden-Allendorf, ESG Gensungen/Felsberg, FSG Böddiger/Brunslar II, HSV Vulkan Vogelsberg, TSG Schlitz, HSG Werra WHO, FT Fulda II und TSV Grebenhain. Auch diese Bezirksliga wird am 16. September in die neue Saison starteten, sie endet laut Plan am 24. Februar 2024. mmo/red