Handball-Landesliga: TVH trauert – Rotenburg hofft

Enttäuscht: Das Hersfelder Traingergespann Kai Hüter (links) und Dragos Negovan. © Friedhelm Eyert

Die Handballer des TV Hersfeld haben nach der 23:35-Niederlage gegen Fuldatal-Wolfsanger auch rechnerisch keine Chance mehr, die Landesliga zu halten.

Bad Hersfeld – Bei vier Absteigern ist das Rennen um den Klassenerhalt für den TV Hersfeld gelaufen. Selbst wenn die Lullusstädter am letzten Spieltag in Hünfeld gewinnen sollten und Rotenburg einholen würden, würde der direkte Vergleich für Rotenburg sprechen.

Beide Kreisderbys gingen zwar mit einem Tor Differenz aus (Hinspiel 25:24 für den TVH, Rückspiel 30:29 für Rotenburg), aber weil der TV Hersfeld zwei Punkte wegen fehlender Schiedsrichter abgezogen bekommt, ist Rotenburg im Vorteil. Denn auch bei dieser Rechnung spielen die fehlenden Schiedsrichter eine Rolle. Überdies erwies es sich auch als Milchmädchenrechnung, mit den zwei Minuspunkten als Verlustvortrag in die Serie zu gehen.

Ohnehin war die Leistung der Hersfelder am Samstag gegen Fuldatal-Wolfsanger nicht Landesliga-tauglich. Kurz vor der Halbzeit zogen die Gäste von 12:11 (20. Minute) auf 18:12 bis zur Pause auf und davon. Schon da war eine Vorentscheidung gefallen, nach der Pause erhöhte der Gast flott auf zehn Tore (41.) Kai Hüter monierte vor allem in der zweiten Hälfte eine gewisse „Gleichgültigkeit“ der Mannschaft. „Da hat ganz einfach die Einstellung gefehlt. Da war kein Aufbäumen zu spüren.“ Es war eine düstere Stimmung nach dem Schlusspfiff. Nur das Trainergespann Hüter und Dragos Negovan standen am Samstag der Presse Rede und Antwort. Spieler wollten keine Statements abgeben.

Der Abstieg des Landesligateams hat auch Auswirkungen auf die zweite Mannschaft, die in der Bezirksoberliga derzeit auf dem zehnten Rang mit 11:35 Punkten steht. Und nun zum Zwangsabstieg verdonnert wird, da nicht zwei Teams eines Vereins in derselben Liga spielen dürfen. Das Team wird am Samstag ein Auswärtsspiel bei Vulkan Vogelsberg bestreiten, das in der Tabelle nur einen Rang vor ihnen liegt. Gut möglich, dass es erst einmal das letzte Spiel einer zweiten Mannschaft beim TV Hersfeld ist.

TG Rotenburg

Der letzte Absteiger aus der Liga wird in einem Fernduell gesucht: die TG Rotenburg oder der Eschweger TSV. Am kommenden Samstag gastiert Rotenburg bei Eschweges Lokalrivalen Wanfried, die Eschweger empfangen die HSG Wesertal.

Die Rechnung dabei ist einfach. Rotenburg liegt einen Punkt vor Eschwege, zöge aber im direkten Vergleich mit dem ETSV den Kürzeren. Daraus folgt: Gewinnt Rotenburg in Wanfried, ist die TGR gerettet. Geht das Spiel unentschieden aus, so ist das Team von Trainer Robert Nolte gerettet, wenn Eschwege nicht gegen Hünfeld gewinnt. Verliert Rotenburg, so muss die Mannschaft auf eine Niederlage Eschweges hoffen.

Das Hinspiel in eigener Halle in Rotenburg verlor die TGR gegen Wanfried mit 29:34. Die Eschweger verloren ihr Hinspiel bei Wesertal seinerzeit 28:30. (Hartmut Wenzel und Rainer Henkel)