Handball: TVH verliert das Kellerduell in Eschwege

Von: Juliane Preiß

Zwei gegen einen: Hersfelds Mark Petersen (in Blau) bleibt in der Eschweger Deckung hängen. © Juliane Preiß

Wäre der Lärm in der Eschweger Heuberghalle nicht so ohrenbetäubend gewesen, hätte man mit Sicherheit den ein oder anderen sprichwörtlichen Stein vom Herzen fallen hören.

Eschwege - Schon kurz vor Schlusspfiff lag sich das Trainerduo des Eschweger TSV, Christian Löbens und Julian Triller, in den Armen. Erleichtert über den 32:27 (15:15)-Sieg gegen den TV Hersfeld im wohl wichtigsten Saisonspiel beider Mannschaften in der Handball-Landesliga.

Es ging um alles oder nichts im Abstiegskampf. Schwarz auf weiß heißt das nun: Die Tabellenplätze sind getauscht, Hersfeld steht nun mit 14:32 Punkten auf dem ersten Abstiegsplatz. Der ETSV mit 15:30 darüber auf Platz zehn.

Das Spiel war, wie zu erwarten, kämpferisch. Die erste Halbzeit verlief ziemlich chaotisch. Keiner der beiden Mannschaften gelang es, den Gegner auf Abstand zu halten. Die Verteidigung griff auf beiden Seiten hart durch. Und immer wieder wurde das Spiel von den Schiedsrichtern unterbrochen. Es gab fünf Zwei-Minuten-Strafen gegen den ETSV. Eine davon gegen Dino Bacic. Der humpelte in der 18. Minute nach einem Zusammenstoß zur Bank. Die Hersfelder monierten einen Wechselfehler.

Dann wurde es laut. Jeder diskutierte mit jedem, die Trainer mit den Schiris, die Schiris unter sich, die Spieler mit den Trainern und die Trainer mit dem Zeitnehmer. Nach einer gefühlten Ewigkeit hieß es dann zwei Minuten für Bacic, Freiwurf für Hersfeld. Am Ende die korrekte Entscheidung der Schiedsrichter. Beide Teams spielten nun nervös und verunsichert auf und am Ende waren vermutlich alle froh, als der Halbzeitpfiff ertönte. Da stand es 15:15.

Die zweite Halbzeit startete aus Eschweger Sicht konzentrierter. Trainer Julian Triller verriet nach dem Spiel, dass er seiner Mannschaft eingebläut hatte, Ruhe zu bewahren und sich nicht von den gut 80 mitgereisten und sehr lauten Hersfelder Fans irritieren zu lassen. In der 38. Minute gelang es dem ETSV nach zwei Toren von Jakob Manegold und einem von Alin-Georgian Smeu mit 21:17 erstmals die Hersfelder auf Distanz zu halten. Doch die kämpften sich immer wieder heran. Nach einem verworfenen Sieben-Meter von Fabian Otto, kratzte der TVH wieder mit 23:24 am Ausgleich. Doch dem machten die wirklich gut aufgelegten ETSV-Torhüter Cornel-Vasile Medrea und Partryk Foluszny den Garaus. Und nach einem tollen langen Pass von Medrea auf Fabian Otto, der versenkte, begann der Siegeslauf der Eschweger mit fünf Toren in Folge.

Nach dem Schlusspfiff musste Eschweges Trainer Christian Löbens erst mal Luft holen: „Der Druck war enorm, dieser Sieg war überlebenswichtig, jetzt sind alle erst mal total erleichtert.“ Er sei stolz auf die Mannschaft: „Besonders auf die beiden Tormänner, die in der zweiten Hälfte wichtige Dinger gehalten haben.“

Hersfelds Trainer Dragos Negovan war sichtlich enttäuscht: „Nach einer guten ersten Halbzeit haben wir in der zweiten wieder zu viele Fehler gemacht und zu viel verschossen. Wir dürfen den Kopf nicht hängenlassen und bitter ist allerdings, dass wir den Klassenerhalt nicht mehr in der eigenen Hand haben.“ (Juliane Preiss)

Eschwege: Medrea, Foluszny - Smeu 5, Wagner 1, Otto 6/1, Elbracht, Meyer, Bacic, Manegold 2, Jänsch, Guthardt 5, Haaß 10/3, Manojlovic 3.

TVH: Kürten, Hüter - Hohmann, Kehl 2, Abad Velazquez, Rübenstahl 1, Wiegel, 3/3, Spill, Koch 7, Petersen, Becker 2, Krause 4, Thole 2, Berger 6.