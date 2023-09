Handball-Landesliga: TVH verliert zum Auftakt in Großenlüder

Mara Spill (in Gelb) vom TV Hersfeld im Spiel gegen Großenlüder. © Görlich

Grossenlüder – Für die Landesliga-Handballerinnen des TV Hersfeld hat die Saison – wie erwartet – mit einer Niederlage begonnen: Beim Oberliga-Absteiger Großenlüder/Hainzell unterlag der Vizemeister der vergangenen Saison mit 20:26 (10:13).

„Die Niederlage geht in Ordnung. Wir haben im ganzen Spiel nicht einmal geführt und hatten eine desolate Chancenverwertung“, berichtete Hersfelds Trainerin Sabine Teichmann. Hannah Berg gelang mit zwei Treffern nach einer guten Viertelstunde der Ausgleich zum 7:7. Bis zur Pause setzten sich die Gastgeberinnen dann bis auf 13:10 ab. „Großenlüder ist eine gute, kompakte Mannschaft und fast alle Spielerinnen sind torgefährlich. Da musst du in der Abwehr hellwach sein, und das haben wir auch ganz gut gemacht“, befand Hersfelds Trainerin. Alles in allem sei die Begegnung nach durchwachsener Vorbereitung so gelaufen, wie zu erwarten war.

„Man muss da realistisch sein. Wir haben noch viel Arbeit vor uns in den nächsten Wochen“, sagt Teichmann. Zufrieden war die Trainerin mit Linksaußen Emma Suppes, die beinahe 60 Minuten durchgespielt habe und mit vier Treffern zu den besten Torschützinnen der Hersfelderinnen neben Lara Raguse und Luisa Teichmann gehörte.

Von 11:16 kämpften sich die Gäste zehn Minuten vor Schluss noch einmal auf 17:18 und 18:19 heran, mussten dann aber abreißen lassen. „Das war dann schon etwas deprimierend, wie die Schlussphase verlaufen ist“, meinte Sabine Teichmann. (Sascha Herrmann)

TV Hersfeld: Höhmann, T. Raguse - Manteufel 1, L. Raguse 4/4, Spill, Teichmann 4, Söllner, Berg 2, Wrabletz, Hugo 2, Herrmann, Braun 2, Suppes 4, Dorst 1