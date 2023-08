Handball: Abstieg soll korrigiert werden

In gut vier Wochen beginnt die Saison in der Handball-Bezirksoberliga der Männer. Der TV Hersfeld gilt als großer Favorit und will nach dem Abstieg direkt zurück in die Landesliga.

Es ist Dienstagabend, kurz vor halb acht, als die Handballer des TV Hersfeld nach und nach in der Geistalhalle ankommen. Kurze Begrüßung mit den Trainern Dragos Negovan und Kai Hüter, ein Fototermin mit der lokalen Tageszeitung, und dann kann es auch schon losgehen.

An diesem Trainingsabend stehen ein 20-minütiger Ausdauerlauf, verschiedene Passübungen und das Abwehrverhalten in direkten Duellen Eins gegen eins und Zwei gegen zwei an. „Zum Abschluss spielen wir dann noch ein bisschen. Aber das wird schön intensiv heute“, sagt Negovan und reibt sich grinsend die Hände.

Vergangene Woche sind die Hersfelder Handballer in die zweite Phase der Saisonvorbereitung gestartet. Gut vier Woche bleiben noch bis zum Saisonbeginn. Der beschert dem TVH mit dem Auswärtsspiel in Eschwege am 16. September und dem anschließenden Heimspiel gegen die zweite Mannschaft von Gensungen/Felsberg eine Woche später gleich zwei Duelle mit Teams, die ebenfalls aus der Landesliga abgestiegen sind.

Was die Zielsetzung angeht, lassen die beiden Trainer erst gar keine Zweifel aufkommen. „Wir wollen gleich wieder hoch. Ganz klar“, bekräftigt Negovan. Kai Hüter sieht in Eschwege und FT Fulda die größten Konkurrenten für den TVH, der von allen Trainern der Bezirksoberliga als alleiniger Top-Favorit gehandelt wird. „Wir dürfen die Liga auf keinen Fall unterschätzen. Es wird auf die Mischung zwischen Qualität und Mentalität ankommen“, sagt der ehemalige Bundesliga-Torwart. Vor allem auswärts müsse man hellwach sein und sich mit den örtlichen Gegebenheiten arrangieren – die sich in einigen Fällen deutlich von denen in der Landesliga unterscheiden dürften. Als bisheriger Trainer der Hersfelder Reserve weiß Hüter, wovon er spricht.

Die Hersfelder bringen viel höherklassige Erfahrung mit in die Saison. Bis auf die Torhüter Andreas Hohmann und Sascha Kepert, sowie Linkshänder Felix Abad ist die Mannschaft nach dem Abstieg zusammengeblieben. Routinier Andreas Krause will kürzertreten. Unklar ist noch der Verbleib von Leistungsträger Lukas Berger. „Wir wissen nicht, ob er weiter für uns spielt“, sagt Dragos Negovan nur knapp. Berger selbst hat auf unsere Anfrage bislang nicht reagiert.

Neben Kreisläufer Luca Scholz, der aus Hofgeismar kommt, freut sich der TVH ganz besonders auf Rückkehrer Fynn Reinhardt. Nach fünf Jahren bei Drittligist Eintracht Baunatal wird der Hersfelder die Führungsrolle beim TVH übernehmen. „Er wird bei uns der Mann sein, der den Unterschied macht. Fynn hat die Klasse und Erfahrung und wird sich keinen Druck machen“, meint Negovan.

Auch während der Saison wird der TVH dreimal pro Woche trainieren. „Es gibt keinen Grund, weniger zu machen als in der Landesliga“, stellt Negovan klar. Mit zwei stabilen Abwehrsystemen und schnellem Spiel nach vorn, aber auch im Rückzugsverhalten, streben die beiden Coaches mit ihrem Team die sofortige Rückkehr in die Landesliga an. Der Abstieg soll nicht mehr als ein Betriebsunfall bleiben.

Am Wochenende bestreitet der TVH neben drei Trainingseinheiten zwei Testspiele gegen Landesliga-Mannschaften: Samstagabend in Hünfeld und am Sonntag gegen Aufsteiger Alsfeld (12 Uhr, Geistalhalle).

Von Sascha Herrmann

