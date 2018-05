U 14 des TV Breitenbach ist Hessenmeister

Breitenbach. Die U-14-Volleyballerinnen des TV Breitenbach haben den Hessischen Jugendpokal 2017/18 gewonnen.

Im ersten Gruppenspiel gegen einen bekannten Gegner aus Vellmar gewannen die TVB-Mädchen sicher in zwei Sätzen. Die Jüngste im Team, Hanna Hildebrand, zeigte hier vor allem in der Ballannahme ihre gute Entwicklung in den vergangenen Monaten. Das zweite Gruppenspiel gegen den top-gesetzten VC Wiesbaden entwickelte sich zu einen wahren Spitzenspiel in dieser Altersklasse. In Satz eins geriet das TVB-Team in Rückstand, kämpfte sich, angefeuert von ihren Fans, wieder heran und erhöhte Punkt für Punkt den Druck auf den Bundesliga-Nachwuchs aus Wiesbaden. Die Nerven flatterten auf beiden Seiten, die wichtigen Ballwechsel entschieden die Breitenbacher jedoch für sich (25:20). Satz zwei verlief zunächst ähnlich, um gegen Ende nervenaufreibend für das Publikum auf beiden Seiten zu werden. Jeder hatte die Chance, den Satz für sich zu entscheiden, der zweite Matchball zum 29:27 führte zum viel umjubelten Gruppensieg der Breitenbacherinnen.

Im Überkreuzspiel gegen eine zweite jüngere Mannschaft aus Wiesbaden zeigte sich der Breitenbacher Nachwuchs technisch deutlich überlegen und gewann sicher in zwei Sätzen. Damit erreichte man die Finalrunde um Platz eins bis drei.

Der SC Königsstein wurde im ersten Finalspiel recht sicher mit 2:0 Sätzen besiegt. Wiktoria Kalinowska punktet gekonnt mit einigen langen Bällen genau zwischen die gegnerischen Hinterspielerinnen. Bommersheim gewann anschließend ebenfalls mit 2:0 Sätzen gegen Königstein, somit kam es zu einem echten Finale.

Zu ungeduldig war zu Spielbeginn die Breitenbacher Spielweise, die Genauigkeit fehlte. Beim Stand von 9:17 musste Trainer Reinhard Scheuch mehrfach beruhigend eingreifen. Der Satz schien gelaufen, doch jetzt übernahmen die Teamleader Loretta Paul mit einigen Angriffskrachern und Olga Kalinowska mit extrem kurz gespielten Lobs die Verantwortung. Und tatsächlich wurde der fast verloren geglaubte Satz noch zum 25:23-Sieg gedreht. In Satz zwei spielte der TVB-Vierer dann großartig auf. Der Trainer des TV Bommersheim probierte noch eine Menge an taktischen Veränderungen, aber der TVB Angriffwirbel führte den TV Breitenbach zum viel umjubelten Sieg (25:18). Die Breitenbacher Anhängerschaft war vor Begeisterung aus dem Häuschen. (red)