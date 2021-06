White Hills Run: Online-Anmeldung ist ab sofort möglich

Hindernislauf in Hohenroda am 4. September

+ © Steffen Sennewald Beim White Hills Run in Hohenroda wartet auch ein Reifen-Parcours auf die Teilnehmer. © Steffen Sennewald

Der White Hills Run in Hohenroda geht in die zweite Runde: Am Samstag, 4. September, ist es so weit.

Hohenroda - Nachdem Veranstalter und Gemeinde im vergangenen Jahr zunächst einige Hürden überwinden mussten, um allen Athleten die Teilnahme zu ermöglichen, stehen dieses Jahr ausschließlich die Hindernisse auf der Strecke im Fokus.

Auf wahlweise sieben oder zehn Kilometern werden sich die Athleten unterwegs einigen Herausforderungen und kreativen Hindernissen wie Autowracks, Kriechtunnel und Reifen stellen müssen.

Wie 2020 wird der Veranstalter, die Eventpower GmbH, von der Gemeinde Hohenroda unterstützt, deren Mitglieder sich mit großer Begeisterung einbringen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Die Gesamtzahl an zugelassenen Teilnehmern bleibt weiterhin begrenzt, und der Start erfolgt in mehreren Blöcken. Alle Athleten sollten am Tag des Events ein aktuell gültiges Testergebnis oder eine vollständige Impfung nachweisen können, damit die gängigen Hygieneregeln eingehalten werden können.

Die Online-Anmeldung ist ab sofort unter www.white-hills-run.de möglich. Wer sich bis zum 31. Juli anmeldet, kann noch von der günstigeren Preisstufe profitieren und sich frühzeitig das Ticket für ein ganz besonderes Abenteuer sichern. red