Über Lettland zur zweiten WM-Medaille? Deutschen Basketballern könnte größter Erfolg der Geschichte gelingen

Von: Maximilian Bülau

Freuen sich diebisch über ihre WM-Bronzemedaille: (von links) die damaligen deutschen Basketball-Nationalspieler Stephen Arigbabu, Patrick Femerling und Dirk Nowitzki im Jahr 2002. © Imago/Camera 4

Bei Europameisterschaften hat die deutsche Basketball-Nationalmannschaft im vergangenen Jahr den Medaillensatz komplettiert. Nach Gold 1993 und Silber 2005 gab es Bronze.

Olympisches Edelmetall gab es bislang noch nicht. Bei der aktuell laufenden WM ist das Team von Bundestrainer Gordon Herbert aber bereits vor dem Viertelfinale heute gegen Lettland (10.45 Uhr/Magentasport) so gut unterwegs wie nie zuvor. Fünf Siege aus fünf Spielen hat es bei einer Endrunde bislang nicht gegeben. Wir blicken auf die größten Erfolge zurück.

Die Goldene: Es war ein Heimturnier damals im Jahr 1993. EM-Spielorte waren Karlsruhe, Berlin und München. Nur wenige Hundert Zuschauer kamen zunächst zu den Spielen. Deutschland war krasser Außenseiter. Detlef Schrempf, der große Star, hatte abgesagt. Und dann ging es auch noch mit einer Auftaktniederlage gegen Estland los. Doch mit Siegen gegen Belgien und Slowenien kämpften sich die deutschen Männer in die Zwischenrunde. Nach Pleiten gegen Frankreich und Kroatien stand das Team des damaligen Bundestrainers Svetislav Pesic aber vor dem Aus.

Durch einen Erfolg gegen die Türkei schafften die Deutschen gerade noch so den Sprung ins Viertelfinale, trafen dort aber auf den Ersten der anderen Gruppe – Spanien. Nach knappen Erfolgen gegen die Iberer und Griechenland stand das DBB-Team tatsächlich im Endspiel gegen Russland. Sekunden vor Schluss lag die deutsche Mannschaft in diesem 68:70 zurück. Dann spielte Kai Nürnberger einen Pass auf Center Christian Welp, der später zum wertvollsten Spieler des Turniers ausgezeichnet wurde, 2015 an einem Herzinfarkt starb. Welp stopfte den Ball in den Korb – und bekam zudem ein Foul. Er verwandelte den Freiwurf. Deutschland lag vorn und wurde Sekunden später erstmals und bis heute das einzige Mal Europameister.

Die Silberne: Klar, zwei weitere Medaillengewinne fallen in die Zeit von Dirk Nowitzki. Den zweiten, einen silbernen, gab es bei der EM 2005 in Serbien und Montenegro (noch als gemeinsamer Staat). Wiederum startete die deutsche Mannschaft mit einer Niederlage, damals gegen Italien. Nach Siegen gegen die Ukraine und Russland kam das DBB-Team als Zweiter in eine sogenannte „Elimination Round“ – nur der Gruppenerste zog direkt ins Viertelfinale ein. Die Deutschen besiegten die Türkei, dann Slowenien und in einem Halbfinal-Krimi Spanien.

Im Endspiel traf die Mannschaft vom damaligen Bundestrainer Dirk Bauermann dann auf Griechenland und unterlag deutlich. Dennoch wurde Nowitzki als wertvollster Spieler ausgezeichnet und war zudem Topscorer des Turniers.

Die Bronzenen: Bei der EM im vergangenen Jahr in Deutschland, Italien, Tschechien und Georgien kam dann noch die Bronzemedaille hinzu. In der Vorrunde ging nur die Partie gegen Slowenien verloren. Nach Siegen im Achtelfinale gegen Montenegro und im Viertelfinale gegen Griechenland gab es erst im Halbfinale gegen den späteren Titelträger Spanien eine knappe 91:96-Niederlage. Das Spiel um Platz drei gewann Deutschland dann gegen Polen. Die einzige WM-Medaille gab es für die deutschen Basketballer 20 Jahre zuvor.

Auch in den USA wurde Nowitzki am Ende bester Scorer und wertvollster Spieler. In der Vorrunde hatte das DBB-Team nur gegen den Gastgeber verloren, in der Zwischenrunde gegen Argentinien. Im Viertelfinale wurde Spanien geschlagen, ehe im Halbfinale erneut Argentinien der Gegner war. Die Deutschen verloren knapp, sicherten sich gegen Neuseeland aber mit einem deutlichen Erfolg die erste WM-Medaille – die einzige bis heute.

Doch sollten die deutschen Basketballer, die wie im vergangenen Jahr von Herbert betreut werden, heute gegen Lettland gewinnen, wäre auch bei einer Halbfinal-Niederlage gegen die USA ein Spiel um Platz drei und um Bronze sicher. Wieder mithelfen könnte heute NBA-Spieler Franz Wagner. Der 22-Jährige ist zurück im Mannschaftstraining. (Maximilian Bülau)