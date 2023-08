Cyclassics in Hamburg: Über „Matze“ Kullik wusste der Kommentator Bescheid

Von: Maurice Morth

Der Eschweger Matthias Kullik blieb bei den Cyclassics in Hamburg nur knapp über den drei Stunden. Er berichtet von einem „unvergesslichen“ Erlebnis.

Hamburg – Den schönsten Moment erlebte Radsportler Matthias Kullik (59) bei den Cyclassics in Hamburg am vergangenen Wochenende auf der Zieleinfahrt in die größte Einkaufpassage der Elb-Metropole – der Mönckebergstraße.

„Der Moderator der Veranstaltung hat mich plötzlich vor tausenden Zuschauern persönlich mit dem Namen aufgerufen und sogar darüber berichtet, dass ich vergangenes Jahr beim Jedermann-Rennen in Stuttgart dabei war. Woher er diese Information hatte, kann ich mir bis jetzt noch immer nicht erklären“, berichtet der Eschweger stolz.

Durch Schleswig-Holstein und Hamburgs Innenstadt

Zuvor hatte sich der Sportbegeisterte am Morgen auf die 100,2 Kilometer lange Strecke begeben, die ihn aus dem städtischen Hamburg in das grüne Umland Schleswig-Holsteins führte. Marschlandschaften, Städtchen, Leuchttürme, Deiche und Blicke auf die Elbe prägten die Fahrt, ehe in Hamburg mit dem Kösterberg die letzte Herausforderung wartete, bevor es über die Reeperbahn zurück Richtung Innenstadt ging.

3:01:22 Stunden brauchte Kullik mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 33,15 Kilometern pro Stunde am Ende, wurde in seiner Altersklasse (M 50 bis 59) 1233. von 1560 Fahrern. Im Gesamtklassement landetet er am Ende auf Platz 4650 von 5994 Fahrern.

„In meiner Altersklasse der älteste Sack“

„Der Platz spielt zwar keine Rolle und ich bin ohne Druck rangegangen, aber ärgerlich war es schon, denn in meiner Altersklasse bin ich mit 59 der älteste Sack, während ich in der nächsten Altersklasse mit 60 Jahren eine tollen Platz geholt hätte“, sagt er.

Dennoch sei er nach der Veranstaltung „superzufrieden“ gewesen, zumal zuvor noch die kräftezehrende Feierei beim Open Flair angestanden hätte. Seine Geschwindigkeit macht er zum einen am flachen Streckenprofil fest, das für großgebaute und schwere Fahrer wie ihn ideal sei, zum anderen an der guten Fahrergruppe, die er erwischte, und mit der er sich in der Führungsarbeit immer wieder abwechseln konnte.

Seit 1996 gibt es die Cyclassics bereits, bei dem bis zu 12 000 Radsportbegeisterte über 60 oder 100 Kilometer auf die Strecke gehen. „Es war ein unvergessliches Erlebnis, auch weil du die Profis so hautnah zu sehen bekommst“, sagt Kullik, der mit einem Lächeln hinzufügt: „Es war ein geiles Wochenende, am liebsten wäre ich noch weiter gefahren.“

