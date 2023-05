Nina Steins Ultralauf im Wüstensand

Nina Stein von der Triathletenschmiede Werratal war beim Marathon des Sables in Marokko unterwegs. © Privat

Beim Marathon des Sables in der marokkanischen Sahara war Nina Stein von der Triathletenschmiede Werratal dabei. Der Wettkampf gilt als einer der anspruchsvollsten Ultraläufe der Welt.

Heringen - Die Teilnehmer absolvieren dabei in sechs Tagen insgesamt 250 Kilometer. Die Länge der Etappen variiert dabei stark, besonders gefürchtet unter den Läufern ist die am vierten Wettkampftag stattfindende Langetappe mit bis zu 90 Kilometern. Nur erfahrene und routinierte Ultraläufer treten bei diesem Wettkampf überhaupt erst an. Das Ziel erreichen aber dennoch nicht alle.

Mit bis zu 14 Kilo Gepäck auf dem Rücken sind nicht enden wollende Ebenen und Dünenfelder von mehreren Kilometern Länge zu durchqueren. Aufgrund des schweren Gepäcks sacken die Läufer in den Dünen bis zu den Knien im Sand ein. Die Temperaturen betragen bis zu 52 Grad.

Eine weitere immense Erschwernis war die Tatsache, dass die Läufer die Dinge, die sie für die gesamte Woche benötigen immer bei sich tragen mussten. Dazu gehörte auch das komplette Essen; der Veranstalter stellte nur das Wasser. Jeden Tag erhielten die Teilnehmer insgesamt neun Liter. Wer mehr Wasser verlangte oder benötigte, wurde disqualifiziert. Für die Verpflegung war man komplett allein verantwortlich.

Aufgrund der immensen Anstrengung während der Etappe hatten die meisten mit Magenproblemen zu kämpfen und konnten entweder gar nicht essen oder nichts bei sich behalten. Auch der große Verlust an Elektrolyten war faktisch nicht auszugleichen. Die Übernachtungszelte waren einfachste Behausungen, die nur mit einem Teppich ausgelegt waren. Dazu kamen nachts Sandstürme. Viele Teilnehmer traten die nächste Etappe daher gar nicht oder völlig erschöpft an. In der Folge kam es immer wieder zu Kreislaufproblemen und -Zusammenbrüchen. Mehrere Ärzteteams begleiteten die Läufer.

Nina Stein absolvierte die erste 36 Kilometer lange und 400 Höhenmeter umfassende Etappe in einer Zeit von 7:27 Stunden. Die Etappe verlangte ihr bereits viel ab und stellte sich als äußerst anspruchsvoll dar. Unter den geschilderten Bedingungen trat sie am nächsten Tag zwar an, entschied sich dann aber, den Wettkampf nach zehn Kilometern abzubrechen.

Trotzdem zieht sie für sich selbst ein positives Fazit. Unter den widrigen Umständen dort überhaupt eine Etappe ins Ziel zu bringen ist schon eine enorme Leistung. Auch die Wüste als solche zu erleben beschert jedem Teilnehmer unvergessliche Eindrücke. Von 27 deutschen Startern kamen sechs ins Ziel. Nina Stein plant, im nächsten Jahr erneut anzutreten. red