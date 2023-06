Nicht nur Eintracht im Paradies: Ein Kleingarten macht viel Freude, aber auch Arbeit und zuweilen Ärger

Der Trend zum Kleingärten ist im Kreis Hersfeld-Rotenburg ungebrochen

Von: Kim Hornickel

Im Sommer ist im Kleingarten viel zu tun: Sonja Heusner holt Wasser, um Tomaten und Salat zu gießen. © Kim Hornickel

Die Nachfrage blüht weiter: Auch nach der Corona-Pandemie geht der Trend zum eigenen Kleingarten weiter. Eine hohen Nachfrage stehen im Kreis nur wenige freie Grundstücke gegenüber.

Hersfeld-Rotenburg – Zur Hochzeit der Corona-Pandemie war der Ansturm auf die Kleingärten im Kreis, wie in ganz Deutschland, groß. Mittlerweile gehen bei den Vereinen im Landkreis zwar weniger Anfragen ein, doch die Nachfrage übersteigt auch weiterhin das Angebot, wie die Vorsitzenden einiger Kleingartenanlagen erklären.



„Momentan erreichen uns noch fast genauso viele Anfragen nach Gärten wie mitten in der Pandemie. Geschätzt ist die Nachfrage nur um zehn Prozent zurückgegangen“, sagt Thomas Schiefke, Vorsitzender des Kleingartenvereins Strandbad in Bad Hersfeld.



Auch in Bebra, in der Gartenanlage „Zur grünen Aue“, stehen schon einige Bewerber auf der Warteliste, berichtet die Vereinsvorsitzende Alice Leischner. Auch hier ist keine der 124 Parzellen mehr frei. „Und wir nehmen nicht jeden“, sagt die 72-Jährige. Die Chemie zwischen Bewerbern und Gemeinschaft müsse passen, nur dann haben die Anwärter eine Chance auf einen Garten.



Auch beim Kleingärtnerverein in Rotenburg sind alle 76 Parzellen belegt. „Wenn hier mal was frei ist, wird uns gleich die Bude eingerannt“, berichtet dessen Vorsitzender Willi Rack. Der 58-Jährige erinnert sich aber auch an Zeiten, in denen die Kleingärten weniger gefragt waren. „Vor der Pandemie hatten wir auch mal freie Gärten, aber keine Leute.“ Dieser Trend habe sich gewendet und der Verein müsse sich nun nicht nur zwischen vielen Bewerbern entscheiden, sondern am besten auch frühzeitig erkennen, für wen ein Kleingarten überhaupt das Richtige ist.



Nicht nur Eintracht im Paradies: Ein Kleingarten macht viel Freude, aber auch Arbeit und zuweilen Ärger

Denn ehrenamtliche Arbeit im Verein, die Pflege des eigenen Gartens samt Gemüseanbau und fristgerechte Zahlungen kann und will am Ende nicht jeder leisten. Dass einige Nutzer nur den Komfort im Grünen sehen und die dazugehörigen Verpflichtungen – trotz vorheriger Mahnungen – missachten, berichten alle der befragten Vereinsvorsitzenden. Räumungsklagen und juristischen Auseinandersetzungen sind daher auch in den Kleingartenanlagen im Landkreis keine Seltenheit

Das Garten-Team: Vorsitzender Willi Rack und Collie Milo schauen auch bei kühlem Wetter nach dem Rechten im Kleingärtnerverein in Rotenburg. © Kim Hornickel

Gerade läuft deshalb im Kleingärtenverein in Rotenburg eine Gartenräumung. Eine Pächterin will einen Teil der Gebühren nicht zahlen und sei beratungsresistent. Eigentlich will Vereinsvorsitzender Willi Rack aber gar nicht, dass es so weit kommt. Er spreche Probleme in der Gartenanlage lieber früh an, anstatt gleich Mahnungen zu schreiben. „Aber wenn man sich nicht dran hält“, sagt Rack, zuckt mit den Schultern und ergänzt: „Wir müssen zwar auch mal meckern oder ne Mahnung schreiben, aber 90 Prozent der Leute halten sich schon an die Regeln.“

Um uneinsichtigen Gartenpächtern schnell den Riegel vorschieben zu können, machen einige Kleingartenvereine eine Probezeit zur Bedingung. In der Anlage „Strandbad“ in Bad Hersfeld muss sich jeder angehende Kleingärtner erst zwei Jahre bei angekündigten Garteninspektionen bewähren. In dieser Zeit kann der Vertrag außerdem leichter aufgelöst werden, erklärt Vereinsvorsitzender Thomas Schiefke. Und die Regelung scheint ihren Zweck zu erfüllen. „In 20 Jahren, die ich nun schon Vorsitzender bin, hatten wir keine einzige Räumungsklage.“

Auch Alice Leischner, Vorsitzende der Gartenanlage „Zur grünen Aue“ in Bebra, kennt diese Regelung aus dem eigenen Verein, hier laufe es aber nicht immer so unkompliziert. „Wir haben gerade drei Kündigungen liegen, weil die Leute ihre Rechnungen nicht zahlen“, sagt die 72-Jährige.

Ob die Regeln und Gesetzte in Bebra eingehalten werden, überprüft regelmäßig eine Gartenkomission, die sich aus zwei Vereinsmitgliedern zusammensetzt. Bei den Kontrollgängen drücken die Prüfer aber auch mal ein Auge zu. „Wenn man weiß, dass jemand länger krank ist, dann kann der Garten eben auch mal nicht so gepflegt sein, aber beim nächsten Mal muss es wieder anders sein“, erklärt Leischner.

Wer einen Kleingarten hat, muss also einiges beachten. Überhaupt in einen Kleingartenverein aufgenommen zu werden, ist aber gar nicht so einfach. Um beispielsweise einen der 300-700 Quadratmeter großen Gärten in der Anlage „Strandbad“ zu bekommen, müssen Bewerber einiges über sich preisgeben. „Wir verlangen eine Selbstauskunft mit Familienstand und so weiter. Da meldet sich nur der zurück, der auch wirklich Interesse hat,“ sagt Thomas Schiefke. Dann wird der Anwärter zum Vorstellungsgespräch eingeladen und der Vorstand entscheidet anschließend, ob die Chemie stimmt. „Erst dann schafft es ein Bewerber überhaupt auf die Warteliste“, erklärt Schiefke.

Mit einer Gartenübernahme seien außerdem häufig Kosten verbunden, die die Interessenten nicht einkalkulierten, erklären die Vorstände. Manchmal schrecke schon die Aufnahme-Gebühr ab, die je nach Anlage unterschiedlich ausfällt. Beträge im höheren Bereich verlangt unter anderem der Verein Unterau, 300 Euro werden hier fällig. Hinzu kommen Vereinsmitgliedsbeitrag, Kosten für Strom und Wasser – sowie ein einmaliger Abschlag bei Garten-Übernahme. Den ermittelt entweder der Verein, wie in Bebra, und die Berechnung folgt einer einheitlichen Tabelle, oder der Verkäufer legt den Preis selbst fest.

Die privaten Kalkulationen laufen aber nicht immer fair ab. „Die Verkäufer nehmen teils horrende Preise“, sagt Hans Georg Eckardt, vom Verein Unterau. Hier war es seit einiger Zeit üblich, dem Verkäufer bei der Abschlagsberechnung freie Hand zu lassen. „Das wollen wir jetzt unterbinden und die Preise regulieren“, so Eckardt.

Auch Sonja Heusner und Partner Harald Jäger hat ihr kleiner Schrebergarten eine Strange Geld gekostet. 8000 Euro haben sie für Laube, Bäume, Beete, Gewächshäuschen und vieles mehr in der Anlage Unterau bezahlt. Zufrieden ist sie trotzdem, denn der Wunsch nach einem eigenen Garten war groß und die Parzelle top gepflegt.

Vor einem Jahr konnte sich das Paar den Garten sichern, der sogar online inseriert war. „Wir haben uns umgehört und mitbekommen, dass der Garten frei wird und gleich zugeschlagen“, sagt Heusner.

Das Paar hatte Glück, der hohe Abschlagspreis schreckte Mitbewerber ab. Und als Gärtnerin, die derzeit bei der Stadt angestellt ist, hat sie natürlich auch einen grünen Daumen, für alles, was in ihrem Garten sprießt. Endlich muss Heusner ihren Geburtstag nun nicht mehr in der engen Wohnung feiern. An diesem Tag stößt sie glücklich mit Freunden und Familie unter dem Pavillon in ihrem eigenen Garten an. (Kim Hornickel )