Unter Gottes schützender Hand - und mit Stepi

So wird’s gemacht: Dragoslav Stepanovic gibt den Fußballtalenten Anweisungen für die nächste Übung. © Friedhelm Eyert

Kult-Trainer Dragoslav Stepanovic hat am Samstag beim FSV Hohe Luft ein Training für Nachwuchsfußballer gestaltet. Danach gab es einen kurzweiligen Fußball-Gottesdienst unter freiem Himmel.

Bad Hersfeld – Unter dem Mo-tto „Sport integriert Hessen“ gab sich Eintracht Frankfurt-Kult-Trainer Dragoslav Stepanovic nach sieben Jahren wieder die Ehre beim FSV Hohe Luft. Zusammen mit deren Trainern und Tobias Grimmer (SG Haselgrund) zeigten „Stepi“ und Co. etwa 50 fußballbegeisteren Kids zwischen sieben und 14 Jahren, wie und wo es langgeht, will man erfolgreich sein.

Nach Begrüßung durch Reiner Birkel, der als Sportcoach der Stadt, seinem Kollegen Mohamad Ashour und Noah Seitz die Federführung der Veranstaltung innehatte, sowie Grußworten vom FSV-Vorsitzenden Dirk Schäfer und Hersfelds Bürgermeisterin Anke Hofmann, begannen zwei schweißtreibende Stunden für die Akteure.

Neben den nötigen fußballerischen Basics, nahm auch die Integration aus unterschiedlichen Herkunftsländern, eine wichtige Rolle ein. „Ich bin begeistert. Es war eine tolle Veranstaltung, zu deren Gelingen ich den Beteiligten, insbesondere dem FSV Hohe Luft mit seinem Team, ganz herzlich danke. Der FSV zeichnet sich durch eine vorbildliche, ehrenamtliche Integrationsarbeit aus und lei-stet hierbei wichtige Arbeit“, zog Bürgermeisterin Hofmann, die ebenso wie Landrat Torsten Warnecke Training und Gottesdienst beiwohnte, ein zufriedenes Fazit. Das sahen auch die Kinder so, die ihre Freude übers Erlebte, in sprudelnden Worten ausdrückten.

Pfarrer Wilfried Marnach aus Heringen schwärmt für die Frankfurter Eintracht. © Friedhelm Eyert

Und was machte Stepi? Der Menschenfänger zog wie gewohnt, alle Teilnehmer in seinen Bann. Launig, charm-ant und gestenreich schwor der 74-jährige Serbe vor dem Training seine Helfer ein. Die FSV-Coaches Martin Miloza, „Emma“ Crawford, Heiko Eiler, Norbert Post und Markus Assauer setzten die Vorgaben um, und so verflog die Zeit regelrecht. Danach ging es für alle verdientermaßen zum Nudel-Buffet, dass, wenn man die Soßespuren auf den T-Shirts der Kinder bemerkte, wohl reichlich Anklang fand. Es folgte unter „Stepi macht alle happy“ die Verleihung der Teilnahme-Urkunden sowie Zeit für Autogramme und Selfies, ehe der Gottesdienst auf der Terrasse des Sportlerheims folgte.

Den Inhalt des legendären Kulthits von der Liverpooler Anfield-Road „You‘ll never walk alone“, brachten vier fußballbegeisterte Pfarrer in Symbiose zwischen Ernst und Lockerheit näher. Neben dem üblichen Talar trug jeder einen Fan-Schal seines Herzensklubs, was dem Auftreten einen entspannten und bunten Anstrich gab, unterstützt durch gegenseitige, augenzwinkernde Frotzeleien. Neben Eintracht-Fan Wilfried Marnach (Widdershausen), zeigten Michael Zehender (Neuenstein) zu Dortmund, Bernd Seifert (Niederjossa) zum FCB und Frank Nico Jaeger (Stadt- und Johanneskirche) als Bremen-Fan ihre Verbundenheit.

Von Udo Diegel musikalisch begleitet, wurden Lieder ebenso leicht abgewandelt wie Bibeltexte im Bezug zum Fußball. Ehe dann mit dem Liverpool-Song der Schlusspunkt folgte, musste natürlich Stepanovics Kultspruch aufgelöst werden. „Meine Mutter hat gesagt: Mein lieber Sohn, für jedes Problem gibt‘s eine Lösung. Nur muss man die suchen, weil „Lebbe geht weider“. Das Leben wartet nicht auf Dich“.

Gibt es für die Kids und deren Zukunft eine bessere Losung? Oder eine bessere Integration als von Mohamad Ashour, der als Syrien-Flüchtling für die Stadt unter anderem den „Treffpunkt Vielfalt“ auf der Hohen Luft leitet, wo Kinder, Nationalitäten übergreifend, auch schulische Nachhilfe erhalten? (Michael W. Rimkus)