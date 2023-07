Unterwegs mit DM-Botschafterin Pamela Dutkiewicz-Emmerich

Erst Expertin, dann ein Schrei von Vince

+ © andreas fischer Freunde getroffen: Pamela Dutkiewicz-Emmerich mit Diskus-Olympiasieger Robert Harting und der ehemaligen Beachvolleyballerin Victoria Bieneck. © andreas fischer

WM-Bronze, EM-Silber und zweifache deutsche Meisterin: Pamela Dutkiewicz-Emmerich war als DM-Botschafterin in Kassel vor Ort. Wir haben die ehemalige Hürdensprinterin in ihrer nordhessischen Heimat begleitet.

Kassel – Es ist still. Ganz still. Mitten in diese Stille platzt ein kurzer Schrei – wie ein Quieken. Kurz nachdem der fünf Monate alte Vince seinen Experten-Kommentar abgegeben hat, fällt der Startschuss. Finale 100 Meter Hürden der Frauen. Franziska Schuster gewinnt vor den beiden Wattenscheiderinnen Isabel Mayer und Monika Zapalska. Beim Klub im Ruhrpott ist auch Pamela Dutkiewicz-Emmerich zu Hause. Ihr Sohn Vince, der auf dem Arm von Ehemann Mike Emmerich genau zuschaut, wirkt so, als wolle er sagen: „Das hat Mama früher auch gemacht.“ Hat sie. Und sie war noch deutlich schneller. Ihr Tag beginnt allerdings erst mal sehr entspannt.

+ An der Seite von ARD-Kommentator Tim Tonder: Pamela Dutkiewicz-Emmerich beginnt ihren Tag bei der Leichtathletik-DM als Expertin im Fernsehen. © andreas fischer

Im Fernsehen: Die ARD meldet sich. Kurzfristig. Pam, wie sie überall genannt wird, soll die Vorläufe kommentieren. Ralf Scholt macht Platz, und die Baunatalerin gibt ihre Expertise an der Seite von NDR-Mann Tim Tonder ab. Immer mit einem Lächeln. Immer charmant. „Aufgeregt bin ich eigentlich gar nicht, weil es mächtig viel Spaß macht. Und ich lag bei meinen Einschätzungen auch gar nicht so schlecht“, sagt Dutkiewicz-Emmerich. Mike und Vince schauen aus der Distanz zu. „Sie lässt zwar noch nicht so gern los, aber sie hat Vertrauen in uns, dass wir das auch zu zweit ganz gut hinkriegen“, sagt ihr Ehemann, der selbst Physiotherapeut ist und oft noch bei Schwimm-Wettkämpfen die Athleten betreut.

Unter den Zuschauern: Pam kennt viele – und viele kennen Pam. 50 Meter laufen, stehen bleiben, kurz mal Hallo sagen. So geht das fast im Minutentakt. „Ich bin meiner Doping-Kontrolleurin begegnet, die in den intimsten Situationen der Karriere dabei war. Da ist es schon ganz gut, dass diese Episoden der Geschichte angehören“, erinnert sich Dutkiewicz-Emmerich und lacht. Wir treffen Athleten-Managerin Vera Michalek, Istaf-Organisator Sven Ibald, DLV-Sportpsychologin Tanja Damaske und Claudia Marx, ehemalige Deutsche Meisterin über 400 Meter Hürden. Alle wollen Vince sehen – doch Vince ist heute mit Mike unterwegs und oft ganz woanders.

In der Nordkurve: Es ist heiß. Aber jetzt wird es noch heißer. Bei gefühlten 50 Grad hat Diskus-Olympiasieger Robert Harting ein Bein auf einem Geländer abgestützt. Neben ihr fiebert auch die ehemalige Beachvolleyball-Nationalspielerin Victoria Bieneck beim Diskuswurf der Frauen mit. „Tori kenne ich schon länger. Sie ist extra aus Berlin angereist, um Julia Harting anzufeuern“, erklärt Pam und verrät: „Sie ist die Trauzeugin der Hartings.“ Beide Frauen schwelgen in Erinnerungen und stellen dann noch ganz erstaunt fest, dass sie ihre Männer im gleichen Jahr kennengelernt haben. Verrückt. Und auch Bieneck erklärt: „Jetzt nicht mehr so hart zu trainieren und auch die anderen Seiten des Lebens kennzulernen, ist nicht das Schlechteste.“ Julia Harting verpasst Edelmetall und wird Fünfte. Ehemann Robert ist da schon längst wieder umringt von Fans, schreibt Autogramme und posiert für Selfies. Ein echter Star zum Anfassen eben.

Der Weg zurück zur Haupttribüne: Den Kampf gegen die Hitze hat Pam längst aufgegeben. „Es klebt alles. Ich lasse es jetzt fließen. Aber mal ganz im Ernst: Für die Sprints ist das heute einfach nur geiles Wetter“, sagt sie. Und dann wird sie kurz emotional. „Dass mein Rekord bei einer Deutschen Meisterschaft immer noch Bestand hat, macht mich schon stolz“, erzählt Dutkiewicz-Emmerich. 2018 lief sie in Nürnberg 12,69 Sekunden. „Weil ich frei war und einfach alles rausgelassen habe. Danach wurde ich gleich vom ZDF in den Privatjet gesetzt und zum Aktuellen Sportstudio nach Mainz geflogen. Da ist alles wie ein Film an mir vorbeigezogen“, sagt sie. Dass die Siegerzeit im Auestadion fast eine halbe Sekunde unter dem DM-Rekord liegt, spricht irgendwie Bände.

Im Vip-Raum: Bis auf die Getränke ist auch hier kaum etwas so richtig kalt. Heiß ist auch das Thema, das Pam mit Peter Westermann, dem DLV-Vizepräsident der Landesverbände, bespricht. „Es geht um Systemkritik, um Reformen. Vor allem der Trainerjob ist nicht lukrativ genug. Wir haben gute Trainer, keine Frage, aber eben nicht genug. Zu meiner Zeit hatten wir eine unglaubliche Leistungsdichte, aktuell aber fehlt da einiges“, sagt Emmerich-Dutkiewicz und begrüßt kurz danach DLV-Präsident Jürgen Kessing, der sich erst mal nach dem Namen des kleinen Vince erkundigt. Zum Abendessen gibt es Nudeln, was auch sonst bei der Wärme. Und für Smalltalk mit Gina Lückenkempers Freund ist auch noch Zeit.

An der Zielgeraden: Und dann wird es noch mal ernst an diesem Samstagabend. Finale über 100 Meter mit Lückenkemper. „Sie hat keine Konkurrenz und wird das locker nach Hause laufen“, sagt Pam und behält Recht. Alle feiern Gina. Apropos nach Hause laufen. Das muss die Familie Dutkiewicz-Emmerich nicht. „Den Fahrdienst übernehmen meine Eltern aus Baunatal. Der Kleine hat so toll durchgehalten, aber jetzt wird es dann doch langsam Zeit“, sagt sie. Da zeigt die Uhr bereits 19 Uhr. Auch für Pam geht ein langer und vor allem heißer Leichtathletik-Tag zu Ende. Ihr Meisterschaftsrekord über die 100 Meter Hürden wird auch nach den Wettbewerben im Kasseler Auestadion Bestand haben. „Aber das ist nicht das Wichtigste. Hauptsache, wir haben bald wieder Athletinnen, die auch international angreifen können“, sagt sie. Bis Vince seinen ersten Schrei nach dem Zieleinlauf auspacken kann, wird es jedenfalls noch etwas dauern.

+ Top: Mike Emmerich und Vince. © torsten kohlhaase