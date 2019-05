Uwe Herzig aus Bebra war zum 25. Mal beim Rennsteiglauf

Uwe Herzig im Ziel: Jubelnd reckt der Bebraner nach seinem 25. Rennsteiglauf die Arme in die Höhe.

Ein Läufer aus der Region feierte unlängst ein besonderes Jubiläum.

Bebra – Im Ziel gibt’s Party. Das kennt Uwe Herzig vom Rennsteiglauf. Schließlich war er kürzlich nicht zum ersten Mal beim bekannten Landschaftslauf im Thüringer Wald dabei. Doch diesmal wurde es für ihn zusätzlich noch ein bisschen feierlich: Er durfte sich ins Goldene Buch des Rennsteiglaufs eintragen. Der Grund: Zum 25. Mal beendete der 54-Jährige aus Bebra den Wettkampf. Und zum 20. Mal hatte er die Ultradistanz, 73,9 Kilometer, bewältigt. 9:13 Stunden war er dafür unterwegs.

„Der Rennsteiglauf ist etwas absolut Besonderes“, findet Herzig. Daher nahm er ihn auch als ersten Wettkampf überhaupt ins Visier, als er zu Studentenzeiten in Kassel mit dem Laufsport begonnen hatte.

Der Rennsteig war kurz nach der Wende Ziel vieler Wanderer und Ausflügler aus dem Westen Deutschlands. Und eben auch vieler Läufer. „Das Rennsteiglied haben wir in der Schule gesungen. Aber ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich einlasse“, schmunzelt Uwe Herzig heute noch in Erinnerung an den ersten Halbmarathon dort, 1994. Mehrere hundert Höhenmeter sind – je nach Länge der Distanz – zu bewältigen.

Doch der Laufbazillus hatte ihn schon befallen. Lediglich ausgestattet mit einem Buch des Marathonläufers Herbert Steffny als Anleitung trainierte er für seinen nächsten Wettkampf ein paar Monate später – den Berlin-Marathon. Die Laufkarriere kam in Fahrt. Ungezählte Starts hatte Uwe Herzig, dessen Frau Petra die Begeisterung fürs Laufen teilt, von da an, darunter viele Ultras, also Strecken, die länger als die 42,2 Marathonkilometer sind. Zeitweise startete er beim Europacup.

Und kam immer wieder zum Rennsteiglauf zurück. „Der ist einzigartig“, sagt er und meint damit nicht nur, dass im Ziel in Schmiedefeld bis spät abends gefeiert, gesungen und auf den Tischen getanzt wird. „Da wird bestimmt 20-mal das Rennsteiglied angestimmt. Wo sonst gibt es am Abend vor dem Start statt einer Nudelparty eine Party mit Thüringer Klößen? Wo bekommt man als Verpflegung unterwegs Haferschleim, Bratwurst und Schwarzbier?“, fragt er.

Was ihm aber am Wichtigsten ist: „Der Rennsteiglauf ist weniger ein Wettkampf als eine Volksveranstaltung. Der Zusammenhalt der Läufer ist nicht erst im Ziel einfach unbeschreiblich. Man ist nicht dabei, um eine Zeit zu erzielen, sondern um dabei zu sein. Ein bisschen ist das wie Woodstock.“

Ob er noch einmal startet, jetzt, nach dem Jubiläum? Uwe Herzig, dessen Bestzeit übrigens bei 6:33 Stunden liegt, ist sich nicht sicher, „ob ich mir das nochmal antun möchte.“ Andererseits dürfte ihm das Rennsteiglied dann und wann in den Ohren klingen ...