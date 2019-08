„Der Funke ist wieder übergesprungen“

Neuauflage im Jahr 2020 gesichert

Die Tradition ist Thomas Pfanzelt wichtig. „Schon mein Vater hat am Tag des Großen Preises immer direkt am Turniergelände gestanden. Das wissen alle Reiter, und viele kommen dann, um sich zu bedanken oder zu verabschieden“, sagt der Spangenberger Turnierdirektor. Am Sonntag waren es aber nicht nur freundliche Worte von Pius Swizer oder Janne-Friederike Meyer, über die sich Pfanzelt noch gestern freute. So war das Drei-Sterne-Turnier mit einem Gesamtpreisgeld von 212 000 Euro erneut ein großer Publikumserfolg. „Wir hatten während der gesamten Veranstaltung 8000 Zuschauer. Dank unserer rund 100 Helfer lief alles reibungslos“, sagt der 53-Jährige.

Tatsächlich bekamen die Reitsportfans aus der Region auch bei der 28. Auflage des Traditionsturniers mit seinen 20 Prüfungen erstklassigen Reitsport geboten. Vor allem auch, weil es den Spangenberger Organisatoren gelungen war, mit Christian Wiegand einen der bekanntesten deutschen Parcoursbauer zu verpflichten. „Natürlich sollen die Hindernisse machbar sein, aber Fehler muss es eben auch geben, damit man Spannung erzeugt“, sagt Pfanzelt. Die Reiter wüssten aber auch, dass es in Spangenberg nicht nur einen überdachten Abreiteplatz, sondern auch einen Top-Boden gebe, auf dem die Pferde schnell mal fünf Zentimeter höher springen. Wegen der Olympischen Spiele im kommenden Jahr sitzt Pfanzelt bereits über den Turnierplänen, um zeitnah einen Termin für 2020 festzulegen.

„Am liebsten würden wir dann beim Preisgeld noch einmal eine Schippe drauflegen, denn mit unseren rund 60 Sponsoren sind wir gut aufgestellt“, sagt der Turnierchef, der sich dabei vor allem auf den lokalen Hauptsponsor Dr. Jörg Kullmann von der Spanbenberger Wikus-Sägenfabrik verlassen kann.

„Das ist unsere Art, um sich bei den Menschen hier zu bedanken. Uns ist daran gelegen, nachhaltig etwas für die Region zu schaffen und zu erhalten“, beschreibt der 60-Jährige seine Motivation.

Weil bereits am Sonntag zahlreiche Sponsoren und Reiter ihre Zusagen für 2020 gegeben haben, ist Thomas Pfanzelt sicher: „Der Funke ist wieder übergesprungen. Das gibt einem Planungssicherheit und die Gewissheit, auch im Folgejahr nicht auf unüberwindbare Hindernisse zu stoßen.“ Unüberwindbar werden dann wohl lediglich aufs Neue ein paar Steilsprünge oder Oxer bleiben. „Aber das wissen alle. Es ist ja ein Wettkampf.“