VfL-Meisterfeier auf dem Chattenloh: Wanfried feiert den Gruppenliga-Aufstieg

Von: Marvin Heinz

Teilen

Als Feierbiest ganz vorne mit dabei: Dominic Just. Mehr © Marvin Heinz

Endlich. Es ist vollbracht. Der VfL Wanfried ist Meister. Durch das 2:1 beim SV Adler Weidenhausen II haben die Brombeermänner die Meisterschaft in der Kreisoberliga perfekt gemacht.

Weidenhausen – Endlich. Es ist vollbracht. Der VfL Wanfried ist Meister. Durch den 2:1-Auswärtssieg beim SV Adler Weidenhausen II haben die Brombeermänner die Meisterschaft in der Fußball-Kreisoberliga perfekt gemacht und werden in der kommenden Spielzeit in der Gruppenliga vertreten sein.

„Das ist sensationell“, betonte Wanfrieds Bürgermeister Wilhelm Gebhard, streifte sich ein Aufstiegsshirt mit Slogan „Gruppenliga wir kommen“ über und sagte: „Viele Generationen haben es zuvor vergebens probiert. Diese Jungs haben es geschafft. Gratulation!“

Unweit von Gebhard hatte bereits Wanfrieds Abteilungsleiter Marc Kuszczyna den feinen Zwirn an, die Sektflasche in der Hand und feierte mit seinen Mannen. Mit stolzer Stimme sagte er: „Wir haben es in den letzten drei Jahren immer probiert und jetzt endlich geschafft. Das ist ein unglaubliches Gefühl.“

Dominic Just als lautstarkes Feierbiest

Dieses Gefühlslevel hatte auch Wanfrieds Dominic Just. Der Mittelfeldmotor ging als lautstarkes Feierbiest voran und bedankte sich im Teamkreis mit emotionalen und herzlich direkten Worten bei seinen Teamkameraden, ehe die Akteure mit vereinten Kräften Meistertrainer Alexander Henke in die Höhe katapultieren. Im Anschluss gratulierte Kreisfußballwart Holger Franke zu einer grandiosen Saison.

Der Weg zum Erfolg war am Samstagnachmittag allerdings ein hartes Stück Arbeit und auch mit einem Tief verbunden. Als Tabellenzweiter angereist, hatte der VfL Wanfried in der ersten Hälfte Probleme mit der Spielanlage der erfahrenen Weidenhäuser Mannschaft. Immer wieder musste Trainer Henke seine Mannen auffordern, die Abstände einzuhalten.

Nach 15 Spielminuten korrigierte Henke sein Spielsystem und ordnete die Viererkette an. Trotzdem hatte Weidenhausen II weiterhin die dicksten Chancen. Innenverteidiger Dumitru Farcas brachte den Ball freistehend nach einer Ecke am langen Pfosten nicht aufs Tor (24.). Ein Schuss von Michael Friedrich aus 13 Metern wurde vom heranrauschenden Frederic Döring im letzten Moment entscheidend abgewehrt (34.).

Umkämpfte Partie mit Nickligkeiten

Drei Minuten später konnte Weidenhausen-Kapitän Yannick Herwig nach einem starken Solo den Ball nicht mehr präzise ins Zentrum bringen.

Meister der Fußball-Kreisoberliga 22/23 und Aufsteiger in die Gruppenliga: der VfL Wanfried. © Marvin Heinz

Mit zunehmender Spieldauer wurde die Partie umkämpfter, nickliger. In Minute 48 schubste Weidenhausens Linksverteidiger Guido Bickert nach einem Foulspiel VfL-Stürmer Daniel Schwindt zu Boden. Schnell bildete sich ein Rudel, die Ellenbogen wurden ausgefahren und Nettigkeiten verteilt. Schiedsrichter Roman Steinbrecher aus Mengsberg (Landkreis Marburg-Biedenkopf) sorgte für Ruhe, verteilte drei Gelbe Karten und entschied auf Freistoß für Weidenhausen.

An den von Herwig getretenen Freistoß brachte Friedrich noch eine Fußspitze dran, ehe Fynn-Luca Eilers am Fünfmeterraum in der Drehung der Kugel noch mal eine andere Richtung gab, der Ball zappelte im Netz – 1:0 (51.) Der VfL Wanfried schüttelte sich aber kurz und zeigte Moral. Mit einem Schuss aus 50 Metern erzielte die Henke-Elf dann doch noch den Ausgleichstreffer.

VfL Wanfried ist Meister der Fußball-Kreisoberliga 22/23 Fotostrecke ansehen

Weidenhausens Keeper Jonas Ferl stolperte in Minute 71 beim Zurücklaufen und Frederic Döring sah an der Mittellinie, wie sein Ball nach einmal Aufsetzen noch gerade so unter der Latte des gegnerischen Gehäuses einschlug. Ein Geschenk. „Es war nach fünf Jahren mein erstes Tor für Wanfried. Es hätte keinen besseren Zeitpunkt gegeben können“, sagte Döring im Anschluss.

Dank Fabian Voß (90.) krönten sich seine Farben dann noch zum Meister. Nachdem Mustafa Zeid per Kopfball die Latte traf, staubte er den Ball ab und spitzelte das Spielgerät in der Nachspielzeit ins Weidenhäuser-Tor. Alexander Henke abschließend: „Wir können wahnsinnig stolz auf uns sein, weil wir aus dieser Saison als Team das Maximum herausgeholt haben.“ (Marvin Heinz)

SV Adler II - VfL Wanfried 1:2 (0:0). SVA II: Ferl - Bickert, Bebendorf, Farcas, Heine - Eilers, M. Friedrich - Herwig, Bausch, Zamani - Burdzik. Bank: Ander, Möller, Simon, Freitag, Heine, J. Friedrich, Knierim.

VfL: J. Just - Bajra, Schlanstedt, Döring, Heinrich - König, Börner - D. Just, Voß - Schwindt, Oguguo. Bank: Schmerbach, Zeuch, F. Schuchard, Holzenleuchter, Schlegel, M. Schuchard, Zeid. Schiedsrichter: Roman Steinbrecher (Mengsberg). Zuschauer: 150. Tore: 1:0 Eilers (51.), 1:1 Döring (71.), 1:2 Voß (90.).