VfL Wanfried begeistert bei Mini-Weltmeisterschaft der Handballer

Von: Maurice Morth

Großer Jubel nach dem dritten Platz bei der Mini-WM: (hinten, von links) Betreuer Falk Uebel, Roman Wenkel, Oskar Otto, Thore Heyser, Theodor Mähler, Colin Hiebenthal, Leopold Sohl, Leni Kohlhausen, Trainer Timo Schneider, (vorne, von links) Oskar Uebel, Jonas Lenze und Janis Schneider. © Lars Winter

Die Handball-E-Jugend des VfL Wanfried hat etwas herausragendes geleistet: Sie wurde bei der „Mini-WM“ sensationell Dritter gegen die Konkurrenz aus ganz Hessen.

Griesheim/Wanfried – Über sechs Stunden Busfahrt, sieben Stunden in der Sporthalle – ein langer Sonntag war es zuletzt für die Handball-E-Jugend des VfL Wanfried, der sich aber mehr als gelohnt hat.

Denn mit famosen Leistungen sicherte sich das Team von Trainer Timo Schneider einen für kaum möglich gehaltenen dritten Platz bei der Mini-Weltmeisterschaft im südhessischen Griesheim. „Gegen solch starke Konkurrenz aus ganz Hessen so gut abzuschneiden, damit haben wir in unseren kühnsten Träumen nicht gerecht“, sagt ein überglücklicher Timo Schneider.

Und tatsächlich: Der Jubel bei der Mannschaft, Trainer, Betreuer Falk Uebel und der großen Fan-Schar kannte nach dem Gewinn der Bronzemedaille keine Grenzen. „Die Jungs und Leni, unser wunderbares Mädchen im Team, sind über sich hinausgewachsen. Wir haben unseren VfL richtig stark repräsentiert“, so Schneider.

Jedem Team wurde eine Nation zugelost

Dabei liefen die Wanfrieder im ungewohnten Blau-Weiß auf, statt in ihren Vereinsfarben Rot und Weiß. Der Grund dafür: Jedem teilnehmenden Team wurde eine Nation zugelost, die bei der anstehenden Handball-Weltmeisterschaft der U21 in Deutschland dabei ist. Der VfL startete als Team Griechenland.

Bereits in der Vorrunde warteten mit den Gastgebern TuS Griesheim (Dänemark), der TSG Offenbach-Bürgel (Spanien) und der HSG EppLa (USA) schwere Kaliber auf den VfL. Nach souveränen Siegen gegen Dänemark (7:2) und Spanien (8:4) ging es gegen die USA um den Gruppensieg.

„Hier haben wir unser schlechtestes Spiel gemacht, man hat der Mannschaft eine gewisse Müdigkeit angemerkt nach dem frühen Aufstehen, der langen Fahrt und den ersten beiden Spielen“, so Timo Schneider.

Als Zweitplatzierter hieß im Halbfinale der Gegner Ägypten (JSG Wallstadt), den souveränen Sieger der anderen Gruppe. Gegen den späteren Turniersieger hatte der VfL beim 5:12 nicht viel zu bestellen, spielte stark, aber der Gegner war einfach übermächtig.

JSG Wallstadt sehr weit für ihr Alter

„Diese Niederlage hat nicht wehgetan. Technisch und spielerisch schon unglaublich weit für das Alter, war die JSG Wallstadt das alles dominierende Team im gesamten Turnierverlauf“, so Schneider.

Der Fokus lag jetzt auf dem Spiel um Platz drei. Wieder ging es gegen die USA. Und da hatte der VfL noch etwas gutzumachen. Und er machte vieles gut. Wie aus einem Guss spielte der VfL nach vorne, in der Defensive legten Oskar Uebel und Thore Heyser die zwei stärksten gegnerischen Spieler an die Kette und im Tor war wieder einmal Verlass auf Colin Hiebenthal.

Nach dramatischen 15 Minuten hatte der VfL mit 6:4 die Nase vorn. Freudentänze auf dem Spielfeld, jubelnde Eltern auf der Tribüne – der längste Tag im noch jungen Handballer-Leben der Wanfrieder E-Jugend hatte sich mehr als gelohnt. „Ich kann mich bei meiner Mannschaft nur bedanken. Einfach großartig, wie sie alles rausgehauen haben, was noch in ihnen steckte. Und sich selbst hochverdient mit der Bronzemedaille belohnt haben“, so der Trainer.

Schneiders Dank ging darüber hinaus an die Handball-Abteilung des VfL, die einen großen Teil zur Finanzierung des Busses zusteuerte, sowie die vielen mitgereisten Eltern und Trommler, die wie eine Wand hinter ihrem Team standen. „Das war Gänsehaut-Stimmung, vom ersten bis zum letzten Spiel“, so Schneider. (red/mmo)