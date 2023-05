Fußball-Kreisoberligist VfL Wanfried verlängert mit Quartett für Saison 23/24

Von: Stefan Konklowsky, Maurice Morth

Abteilungsleiter Marc Kuszczyna (rechts) mit (von links) Andreas Graz, Alexander Henke und Axel Aust. © VfL Wanfried

Fußball-Kreisoberligist VfL Wanfried stellt die Weichen für die Zukunft. Auch gänzlich unabhängig davon, ob der angepeilte Aufstieg in die Gruppenliga gelingt oder nicht.

Wanfried – Unabhängig vom Ausgang der bisher für den VfL Wanfried so erfolgreichen Saison in der Fußball-Kreisoberliga haben die Verantwortlichen um Abteilungsleiter Marc Kuszczyna bereits jetzt die Weichen für die Zukunft gestellt.

Mit Cheftrainer Alexander Henke, Torwarttrainer Andreas Graz, Co- Trainer Axel Aust und Teammanager Michael Just wird das erfolgreiche Quartett der Saison 2022/2023 auch in der kommenden Serie bei den Brombeermännern die Verantwortung übernehmen.

Trainer Alexander Henke: „Es ist nicht nur ein Jahresprojekt für mich“

„Bereits als ich letztes Jahr angefangen habe, war das Projekt Wanfried für mich kein Jahresprojekt, sondern ein langfristiger Plan. Die Chemie zwischen allen Beteiligten passt und von daher waren wir uns schnell einig“, freut sich Alexander Henke auf die weitere Zusammenarbeit mit allen Beteiligten.

„Wir haben in den letzten zwei Jahren sechs Spieler aus der eigenen Jugend in den Kader der ersten Mannschaft eingebaut und wollen deren Entwicklung auch weiter nach vorne bringen“, war auch für Co-Trainer Axel Aust, der mittlerweile in seine fünfte Saison beim VfL geht, schnell klar, ebenfalls weiter mitarbeiten zu wollen.

„Der sportliche Erfolg spornt uns natürlich zusätzlich an“, so Torwarttrainer Andreas Graz, der sich in Wanfried ebenfalls wohlfühlt.

„Schön wäre es natürlich, wenn wir dieses Jahr schon in die Gruppenliga aufsteigen. Falls nicht, starten wir ab dem Sommer einen neuen Versuch“, so Alexander Henke, der die sportliche Marschroute klar absteckt. „ Für unsere Jungs und unsere Zuschauer wäre es ein tolles Erlebnis, wenn wir den Sprung schon in diesem Jahr schaffen würden“, hofft er auf ein Happy-End beim in 2023 noch ungeschlagenen VfL.

