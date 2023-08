Viel Regen, viel Verwirrung, viel Geld

Teilen

Rainer Henkel © Thomas Walger

Regen im Sommer mag niemand. Am wenigsten die Motorsportler, die es wieder einmal erwischte.

Hersfeld-Rotenburg - Beim Grasbahnrennen in Heringen gingen nach dem Wolkenbruch am ersten Tag die Wettbewerbe noch weiter, nach einem erneuten Regenguss am zweiten Tag war die Bahn nicht mehr zu präparieren. Sicherheit und Gesundheit gingen vor. Jahr für Jahr organisieren die Vereine ihre Events mit viel Aufwand und noch mehr Herzblut.

Zittern, dass das Wetter hält. Und dann passiert was? Es regnet. Die Motorsportspektakel - ob Motocross, Grasbahnrennen oder wie am nächsten Wochenende in Bad Hersfeld die Seitenwagen-EM - sind sportliche Glanzlichter in unserer Region. Und man kann nicht genug hoffen, dass die Vereine auch im nächsten Jahr den Kampf mit der Ungewissheit des Wetters wieder aufnehmen. Und dann mehr Glück haben als die Heringer vor einer Woche.

Manchmal gibt´s auch im Sport in der Region Dinge, da denkt man: Das kann doch nicht wahr sein! Die Verwirrung um die Abstiegsfrage in der Handball-Landesliga ist so ein Ding. Die Dramatik am letzten Spieltag war wohl nicht genug, als Rotenburg sich rettete und Eschwege wie der TV Hersfeld abstieg aufgrund eines Paragrafen der Spielordnung, den, sagen wir mal, nur wenige Experten kannten. Dass der ETSV dagegen Protest eingelegt hatte, war Handball-Insidern bekannt. Und nun der Paukenschlag: Die Eschweger bekamen in zweiter Instanz recht, dürfen nun wohl in der Landesliga bleiben. Dass im Gegenzug die Rotenburger allerdings in die Bezirksoberliga absteigen müssten, wäre ein schlechter Witz. Sie haben sich auf eine Landesliga-Saison vorbereitet und können nun wirklich nichts für die Verwirrung in Funktionärskreisen. Also: Landesliga mit 15 Mannschaften. Was anderes geht gar nicht.

Eine traurige Nachricht erreichte diese Woche die Handballer in Nordhessen: Manfred Umbach ist tot. Der Kasseler Keeper hatte sich weit über die Grenzen der Fuldastadt einen Namen gemacht. Auch ehemalige Handballer des TV Eitra trauern um Umbach. Von 1983 bis 1985 spielte er damals mit den Hauneckern in der Oberliga neben Spielern wie zum Beispiel den Birkels, den Reinhardts, Gilbert, Quentin, Scholz oder Uli Faber, einem seiner besten Freunde.

Noch ein paar Jährchen Hacke, Spitze, eins zwei drei - und dafür unanständig viel Kohle kassieren. Oder wie Profifußballer sagen: Auf nach Saudi-Arabien! Cristiano Ronaldo hat es vorgemacht, zum Start der neuen Saison folgen ihm die Stars in Scharen. Und es sind keineswegs nur Spieler wie etwa der Franzose Karim Benzema, der wie Ronaldo deutlich im Herbst seiner Karriere steht. Liverpools Ex-Kapitän Jordan Henderson, Bayern-Missverständnis Sadio Mane, PSG-Mittelfeld-Abräumer N’Golo Kante, Wolverhamptons Portugiese Ruben Neves (den Barcelona haben wollte), der Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino - haben wir jemand vergessen? Bestimmt.

Sie alle stünden einem Top-Klub in einer europäischen Top-Liga immer noch gut zu Gesicht. Aber: Sie möchten gern an einem spannenden Projekt teilhaben und in einer neuen Liga etwas aufbauen - was man dann so sagt, wenn es einfach nur ums Geld geht (und noch nicht einmal darum, wo es herkommt). So ist der Lauf der Profifußballwelt. Also: Habt Spaß. Verdient gut. Und tschüss.

Ihnen ein schönes Wochenende - vielleicht beim Fußball-Saisonstart vor der Haustür mit einer leckeren Bratwurst und einem kühlen Getränk? (Rainer Henkel)