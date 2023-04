Handball: TVH fährt zum Vier-Punktespiel nach Eschwege

Stehen unter Druck: Torwart Niklas Kürten und die Landesliga-Handballer des TV Hersfeld müssen sich am Samstagabend im Kellerduell in Eschwege bewähren. © Friedhelm Eyert

Alles oder nichts: Handball-Landesligist TV Hersfeld gastiert am Samstag (18 Uhr) beim Eschweger TSV zum Kellerduell. Hersfeld belegt drei Spieltage vor Saisonende mit einem Punkt Vorsprung den ersten Nichtabstiegsplatz.

Bad Hersfeld – „Auf uns wartet ein Vier-Punkte-Spiel. Das kann man nicht anders sagen. Wir dürfen auf keinen Fall verlieren“, sagt Dragos Negovan, der die Hersfelder Handballer mittlerweile gemeinsam mit Kai Hüter trainiert.

Das zweite Spiel des neuen Trainer-Duos nach der Trennung des TVH von Christian Weiß war am ersten April-Wochenende in die Hose gegangen. Gegen Twistetal unterlag man in eigener Halle in letzter Sekunde mit 29:30. Für den TVH war das bereits die dritte (!) Last-Minute-Niederlage in diesem Jahr nach den Partien in Rotenburg und gegen Wesertal.

Woran das liegt? „Ich kann nur über das letzte Spiel sprechen. Wir machen einfach zu viele technische Fehler, die uns in der Endphase des Spiels dann die Punkte gekostet haben“, hat Negovan erkannt. An der Fehlerquote – insbesondere im Spiel nach vorn – sowie am Abwehrverhalten, das sich die neuen Trainer aggressiver und beweglicher vorstellen, wurde in den letzten spielfreien Wochen im Training gearbeitet. „Wir haben ganz gut trainiert, aber wir dürfen den Jungs auch nicht zu viel Neues mitgeben. Das verunsichert jetzt nur unnötig“, meint der höherklassig erfahrene Handball-Fachmann aus Rumänien.

In Eschwege komme es darauf an, möglichst cool zu bleiben und cleverer zu agieren als bislang im Saisonverlauf. Dass der Druck für den TVH zu groß oder die Atmosphäre zu hitzig werden könne, befürchtet Negovan nicht. „Für beide Mannschaften geht es um viel. Da kommt es nicht darauf an, ob du zuhause spielst oder auswärts. Es wird so oder so laut in der Halle“, meint der Rückkehrer.

Eschwege hat in eigener Halle im neuen Jahr immerhin 7:3 Punkte geholt, während es der TVH im Saisonverlauf gerade einmal auf sechs Zähler in gegnerischen Hallen bringt. Dementsprechend selbstbewusst geben sich die Gastgeber. „Uns ist klar, dass alles andere als ein Sieg uns nicht weiterhilft, wenn wir im nächsten Jahr auch in der Landesliga spielen wollen. Der Vorteil ist, dass wir es unser Schicksal noch in der Hand haben trotz der drei Punkte Abzug wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls“, sagt der 25-jährige Eschweger Bojan Manojlovic. In der Offensive müsse man effektiver agieren und in der Abwehr von Anfang an bissiger und aggressiv zu Werke gehen, als bei der deutlichen 23:30-Hinspiel-Niederlage Ende November.

Beim TVH hat sich Finn Henning im Spiel der Reserve verletzt und fällt ebenso aus wie Marc Förtsch. David Schikarski ist beruflich verhindert. „Die Einstellung wird das A und O sein. Wir müssen am Samstag von Beginn an voll da sein und das diesmal auch über 60 Minuten durchziehen“, stellt Negovan klar.

