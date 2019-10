Volleyball: SSC Vellmar steht vor Duell auf Augenhöhe

Regionalligist empfängt Rheinhessen

+ © Dieter Schachtschneider Erwartungsfroh: Mehr Grund zur Freude als hier in der vorigen Saison erhoffen (von links) Mika Wiemers, Joost Stitz und Marc Löber gegen Rheinhessen. © Dieter Schachtschneider

Vellmar – Die Regionalliga-Volleyballer des SSC Vellmar gehen zuversichtlich in ihr erstes Heimspiel gegen die SG U.N.S. Rheinhessen. Der erste Aufschlag wird am Samstag um 19 Uhr in der Großsporthalle Vellmar gespielt.