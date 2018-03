Volleyball: SSC Vellmar steigt nach Aufholjagd in die Regionalliga auf

Vellmar. Der SSC Vellmar hat es geschafft. Nach einer starken Aufholjagd gewann der Volleyball-Oberligist gegen Hanau 3:2 und stieg als Meister in die Regionalliga auf.

Es schien lange so, als hätten sich sämtliche dunklen Mächte gegen die Volleyballer des SSC Vellmar verschworen. Ausgerechnet im entscheidenden Duell am letzten Spieltag gegen Oberliga-Konkurrent TG Hanau machte sich Nervosität breit.

Meisterschaft und Aufstieg waren akut in Gefahr. Das Spiel schien schon so gut wie verloren. In einem nervenaufreibenden Krimi bekam das Team von Trainer Roland Löber aber doch noch die Kurve und gewann im Tie-Break nach 0:2-Satzrückstand mit 3:2 (21:25, 18:25, 29:27, 25:18, 15:10). Es war geschafft. Wir waren bei diesem denkwürdigen Duell vor Ort.

15 Minuten vor dem Anpfiff: Die Glocken läuten. Hells Bells von AC/DC dröhnt aus den Lautsprechern in der Großsporthalle in Vellmar. Motivation pur – zumindest auf musikalischer Ebene. Jetzt gilt es für die Vellmarer Jungspunde. Ein Sieg gegen Hanau wäre die Krone auf einer überragenden Saison. Noch machen sich beide Teams warm. Kapitän und Trainersohn Marc Löber serviert seinen Mitspielern am Netz die Bälle.

Gleich geht‘s los. Der Vellmarer Coach richtet noch ein paar letzte Worte an seine Schützlinge – das Klemmbrett immer unterm Arm. Die Mannschaft bildet einen Kreis. Was sich dann aber abspielt, ist so gar nicht nach dem Geschmack des Tabellenführers. Vellmar wirkt nervös. Es passieren einfache Fehler. Viele Aufschläge landen im Netz oder im Aus. Die Bälle werden nicht sauber angenommen. Schmetterbälle gehen überall hin, nur nicht aufs gegnerische Feld. Es fehlt irgendwie die Leichtigkeit – der Druck scheint zu groß.

„Wir waren zu nervös. Immerhin stand viel auf dem Spiel“, sagt später der Kapitän. Es steht 0:2. Trainer Löber knabbert beunruhigt auf seinem Kugelschreiber. Verspielt Vellmar tatsächlich die Meisterschaft? Jetzt muss eine Reaktion kommen. Und sie kommt. In einem irren dritten Satz springt Vellmar einer 0:3-Niederlage gerade noch von der Schippe. 29:27 – was für eine Dramatik. Die etwa 100 Zuschauer hält es nicht mehr auf ihren Sitzen. Auch die Trommler erhöhen nun ihre Schlagzahl.

Vellmar ist zurück. Und jetzt zeigt der SSC, warum er an der Tabellenspitze steht. Auch der vierte Satz geht an die Vellmarer. 2:2. Es geht in den Tie-Break. Das Momentum ist nun aufseiten des Löber-Teams. Und wer auch immer dieses Drehbuch geschrieben hat, er meinte es gut mit Vellmar. Stefan Derksen schmettert den Ball übers Netz, der Rest war pure Freude. Mit 15:10 gewinnt der SSC auch den Tie-Break. Welch eine Aufholjagd. Die Trikots reißen sich die Vellmarer regelrecht vom Leib. Die Meister-Shirts sitzen wie angegossen. Jetzt wird gefeiert.

Von Raphael Wieloch