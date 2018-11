3:0-Sieg! Tuspo Weende „nullt“ schon wieder

Gute Ergebnisse, gute Stimmung: In der Regionalliga feierten die Volleyballerinnen von Tuspo Weende ihren dritten Sieg in Folge und kletterten in der Tabelle auf den dritten Rang.

Göttingen. Die Regionalliga-Volleyballerinnen von Tuspo Weende sind weiter im Aufwind. Gegen den TV Eiche Horn Bremen gelang der Mannschaft von Trainer Manuel Holst der dritte 3:0-Sieg in Serie. Dadurch kletterten die Weenderinnen auf den dritten Tabellenplatz.

„Es läuft jetzt ganz gut“, meinte Holst nach dem klaren Sieg. „In der Vorbereitung hatten wir Probleme, weil Studentinnen in Urlaub waren. Vier Wochen später kommen wir jetzt in Form. Von Woche zu Woche gibt es jetzt Fortschritte. Wir sind Spätstarter.“

Im ersten Satz hatte Weende aber zunächst einen schlechten Start und lag 3:7 zurück. „Dann haben wir uns aber verbessert“, so Holst. Tuspo ging 8:7 in Front und hatte dann dank einer Aufschlagserie von Jenny Bönighausen mit zehn Punkten in Folge die Führung von 13 auf 23 Punkte ausgebaut. Mit 25:16 ging der Auftakt an Weende.

Den Gegner voll im Griff

Im zweiten Durchgang ging es weiter, Tuspo hatte Bremen völlig im Griff und ließ dem Gast keine Chance beim 25:10. Im dritten Satz gab es das gleiche Bild wie im ersten. Eiche Horn lag zunächst in Führung, doch dann schlug Weende wieder zu. Nach dem 18:15 entschied Tuspo den Satz mit 25:21 für sich.

Holst: „Wir werden jetzt nicht jeden Gegner mit 3:0 schlagen, sondern müssen unsere Leistung bestätigen.“ Nach einem spielfreien Wochenende wird das Spiel in Spelle nun zum Gradmesser – die Emsländerinnen sind Spitzenreiter in der Regionalliga. (haz/gsd)