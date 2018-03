Abschied für Tuspo

Volleyball-Frauen: Letztes Spiel in der 3. Liga

+ Grund zum Jubeln hatten die Volleyballerinnen von Tuspo Weende in dieser Saison nicht allzu oft. Foto: zje/gsd

Göttingen. Das war’s dann leider! Nach zwei Spielzeiten in der 3. Liga West verabschieden sich die Volleyballerinnen von Tuspo Weende in die Regionalliga. Nach dem 0:3 beim RC Sorpesee steht der Abstieg fest, die letzte Heimpartie am Sonntag (15 Uhr) ist schon ohne Bedeutung. Dennoch will sich das Team von Trainer Manuel Holst mit einer guten Leistung und am besten einem Sieg von seinen immer lautstarken Fans verabschieden. „Unsere Konkurrenz hat mehr investiert“, räumte Holst nach dem letzten Auswärtsspiel ein. „Wir waren in einer Abwärtsspirale.“