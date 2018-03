Abstieg kaum noch zu vermeiden

Volleyball 3. Liga Frauen: 1:3-Niederlage von Tuspo Weende gegen den SC Emlichheim II

+ Schmetterball: Weendes Melissa Cordes kann den Gästeblock, gestellt Kira Gosnik (links) und Thori Kwast, überwinden. Foto: Jelinek/gsd

Göttingen. Da nutzte auch das wilde Trommeln einiger Weender Fans nichts mehr, die alles gaben, um das Volleyball-Team des Tuspo Weende zum Sieg zu peitschen. Am Ende stand am drittletzten Spieltag der 3. Liga West aber eine 1:3 (18:25, 16:25, 25:20, 16:25)-Niederlage gegen den SC Emlichheim II, gleichbedeutend mit der Tatsache, dass der Abstieg in die Regionalliga wohl nicht mehr zu vermeiden ist.