Aligse macht kurzen Prozess mit Tuspo

Volleyball 3. Liga West: 0:3 beim Spitzenreiter

+ Manuel Holst

Göttingen. Mit der erwarteten klaren Niederlage endete das Auswärtsspiel der Volleyballerinnen von Tuspo Weende in der 3. Liga West bei den Sport-Freunden Aligse. Am Ende hieß es 0:3 (16:25, 19:25, 22:25). Der Spitzenreiter brauchte dabei nur 63 Minuten, die Göttingerinnen deutlich in die Schranken zu verweisen – ein ganz kurzer Prozess.