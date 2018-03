Blick über den Tellerrand nötig

Auf Wiedersehen: Fredy Zech, langjähriger Volleyball-Trainer der Wehlheider Frauen, beendet an diesem Samstag seine Arbeit an der Seitenlinie. Foto: Fischer

kassel. Es sind Zahlen, die beeindrucken: 27 Jahre lang stand Volleyball-Trainer Fredy Zech an der Seitenlinie, wenn die 1. Damen der TG Wehlheiden um Punkte und Siege kämpften. Über 40 Jahre war der Niestetaler als Trainer aktiv, und vor 48 Jahren hat der 60-Jährige selbst mit dem Volleyballspielen begonnen und bis zur Oberliga selbst gespielt. Am Samstag (16 Uhr/Aueparkhalle) beendet Zech seine Trainerarbeit beim Oberliga-Spiel der Wehlheider Damen gegen Wiesbaden. Mit uns sprach er über Hintergründe und Perspektiven.

Über 40 Jahre Volleyballtrainer. Jetzt zum Saisonenende ist Schluss. Warum?

Zech: Die Mannschaft hat sich einfach verändert. Leider höre ich nicht auf, wenn es am schönsten ist. Die letzte Saison hat mich viel Kraft gekostet. Ich war es gewohnt, als Trainer das Ziel einer Mannschaft zu verfolgen. Unsere Vereinbarung war, dass alle zweimal kontinuierlich trainieren und bei den Spieltagen immer mit dabei sind. Das hat überhaupt nicht funktioniert.

Frust also?

Zech: Ja, durchaus. Wir hatten sogar schon überlegt, in der Saison zurückzuziehen, haben uns aber dagegen entschieden, um in der kommenden Saison einer anderen Mannschaft in unsererm Verein die Möglichkeit zu erhalten, in der Landesliga zu spielen.

Auch in der Vergangenheit lief es nicht immer optimal. Freiwilliger Rückzug aus der dritten Liga, Abstieg aus der Regionalliga. Wiederaufstieg, wieder Abstieg. Beschleunigte das Ihre Entscheidung?

Zech: Nicht nur. Es sind immer mehr junge Spielerinnen dazu gekommen, deren Qualitäten für die entsprechende Liga immer weit weg waren. Die Ausbildung neuer Spielerinnen gehörte ja zu meinen Aufgaben, aber manchmal hatte ich dazu gar keine Chance, diese Defizite aufzuarbeiten. Und mit nur zwei oder drei oberligatauglichen Spielerinnen kann man nichts ausrichten. Schon gar nicht, wenn wir nur zu siebt im Training sind. Wenn man in den letzten Jahren wiederholt vor jeder Saison bangen muss, ob die Anzahl der Spielerinnen für die Liga genug ist, reicht es irgendwann.

Trotzdem bleibt doch nicht nur Ärger nach 48 Jahren Volleyball, oder?

Zech: Natürlich nicht. Volleyball war für mich immer die einzige Sportart, die athletisch alle Körperteile beansprucht. Und auch wegen seiner Körperlosigkeit übt dieser Sport nach wie vor eine Faszination auf mich aus. Es war und ist einfach eine saubere Sportart.

Sport ist immer auch Rivalität. Hier in Kassel gab und gibt es ja zwei Platzhirsche. Wehlheiden und jetzt vor allem der TV Jahn Kassel. Wie beurteilen Sie diese Situation?

Zech: Jahrelang war Wehlheiden die Nummer eins. Inzwischen hat sich das geändert, aber es war immer ein sportlicher Wettkampf.

Sie haben mal gesagt, dass es sich oftmals nicht vermeiden lässt, Spielerinnen abzuwerben?

Zech: Aktives Abwerben hat bei mir die Ausnahme gebildet. Mir ging es immer um die Spielerinnen. So habe ich das auch gehandhabt, wenn junge Spielerinnen von mir zu anderen Vereinen gewechselt sind. Ich selbst habe des Öfteren mit anderen Trainern oder Abteilungsleitern gesprochen, wenn Spielerinnen zu Wehlheiden wechseln wollten. Mir war es wichtig, dass es für die Spielerinnen eine Entwicklung gab.

Wie geht es jetzt mit der 1. Damen der TG Wehlheiden weiter? Wer wird Trainer?

Zech: Das ist offen. Fest steht, dass die aktuelle Mannschaft in die Landesliga absteigt.

Ihre Frau Kirsten stand schon länger mit im Kader. 2014 kam dann auch noch Ihre Tochter Sina in die Mannschaft. War das nicht etwas viel Familie auf einmal?

Zech: Das war auf keinen Fall zuviel. Vielleicht wäre das eine oder andere Nachgespräch zu Hause nicht nötig gewesen, aber insgesamt war die Konstellation nie nachteilig. Vor allem meiner Frau Kirsten habe ich viel zu verdanken.

Sie waren Trainer bis zur dritten Liga. Sehen Sie noch Entwicklungsmöglichkeiten für den Volleyball in Nordhessen?

Zech: Ich habe die Vision, dass sich die höherklassigen Vereine zusammensetzen. Man müsste über die Grenzen des eigenen Vereins hinaus denken und die stärksten Spielerinnen zusammenfassen. Dann wäre aus meiner Sicht sogar noch mehr drin als die dritte Liga. Danach könnte man sich dann darüber unterhalten, unter welchem Vereinsnamen ein solches Projekt Sinn macht. Zuvor müsste man allerdings erst einmal über den Tellerrand hinausschauen.

Und Sie selbst? Wo schauen Sie demnächst hin?

Zech: Auf die eine oder andere Skipiste. Ich bin nämlich auch Skilehrer. Da die Volleyballsaison und die Skisaison immer zusammenfallen, kann ich in der Zukunft mal andere Akzente setzen. Weiterhin kann ich meinem Hobby – dem Heimwerken an meinem Haus – besser oder überhaupt nachkommen. Ich freue mich auf diese Zeit.

Von Martin Scholz