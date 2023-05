Verbandsliga statt Regionalliga: DJK Northeim zieht sich freiwillig zurück

Die Volleyballer der DJK Kolping Northeim blocken und schmettern in der Spielzeit 2023/2024 in der Verbandsliga. © Andreas Flader

Die bisherigen Regionalliga-Volleyballer der DJK Kolping Northeim werden in der kommenden Spielzeit freiwillig lediglich in der Verbandsliga auf Punktejagd gehen.

Northeim – Das teilte der Verein zu Wochenbeginn mit. Der nordwestdeutsche Volleyball-Verband wurde hierüber ebenfalls informiert.

Mit dem sechsten Platz sicherte sich die DJK bereits im Februar vorzeitig den Klassenerhalt, der auch in der kommenden Spielzeit zum Start in der vierthöchsten Spielklasse berechtigt hätte. Da für einige Spieler aber eine berufliche Veränderung ansteht, ihr zukünftiger Aufenthalt in Südniedersachsen ungewiss ist und zudem der zeitliche und finanzielle Aufwand zu groß wäre, wurde gemeinschaftlich diese Entscheidung getroffen.

„Wir hatten lange Zeit gehofft, dass sich perspektivisch noch ein Fenster öffnet. Aber nach jetzigem Stand wäre eine Meldung in der Regionalliga ein viel zu hohes Risiko. Die Enttäuschung war natürlich groß, da wir gehofft hatten, Regionalliga-Volleyball dauerhaft in Northeim zu etablieren. Aber der Rückzug ist auch eine Chance für unsere Jugend“, sagt DJK-Abteilungsleiter Matthias Polkähn.

„Die Meldung in der Verbandsliga hat den großen Vorteil, dass wir mit einer jungen Mannschaft spielen, unsere Nachwuchsakteure Spielpraxis sammeln und sich entwickeln können. Manchmal muss man zwei Schritte zurückgehen, um vielleicht bald wieder einen Schritt nach vorn machen zu können.“ (Andreas Flader)